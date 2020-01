Inscriptions ouvertes pour la 5e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville

La Ville de Boucherville est heureuse de lancer la 5e édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville qui aura lieu le 27 septembre prochain. La municipalité est fière d’avoir accueilli au-delà de 1 340 participants pour son édition en 2019!

De plus en plus populaire non seulement à travers le Québec mais aussi à l’extérieur de la belle province, l’événement offre un grand nombre de catégories permettant à des jeunes et à des adultes de niveau débutant à expert d’y participer en plus d’être l’un des derniers de la saison au calendrier de Triathlon Québec.

Pour une troisième année consécutive, nous serons les hôtes du championnat québécois de la Coupe Québec en duathlon olympique. Deux places par groupe d’âge seront disponibles pour se qualifier en vue des Championnats du monde multisports 2021 qui auront lieu à Townsville, en Australie. Cette année encore, nous accueillerons une étape de la série collégial/universitaire en triathlon où les meilleurs athlètes des universités québécoises seront réunis pour concourir.

Cet événement sportif caritatif permet à la Ville de partager en parts égales les dons reçus entre trois organismes humanitaires de Boucherville qui accomplissent un travail fort important au sein de notre communauté : le Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches, qui vient en aide aux enfants handicapés, la Fondation Source Bleue, un centre pour adultes en fin de vie, et la Fondation Jeanne-Crevier, qui offre un environnement de qualité pour ses résidants et ses usagers du centre de jour.

Profitez des tarifs hâtifs dès maintenant! Pour vous inscrire, rendez-vous au boucherville.ca/triathlon. Au plaisir de vous accueillir le 27 septembre prochain!

Prix et distinctions

Triathlon-Duathlon de Boucherville a été récompensé à deux reprises en 2018. L’événement a reçu le prix Excellence, accompagné d’un trophée Otium décerné par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), et lors du dernier Gala Triathlon Québec, il fut déclaré grand gagnant dans la catégorie Événement – niveau provincial 2018 qui regroupait le Triathlon de Gatineau, le Triathlon Esprit de Montréal et le Triathlon Nitek Laser de Nicolet. L’événement s’est également retrouvé finaliste pour la Coupe VVS Réal Lacombe des Prix d’excellence du Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS).

Renseignements

boucherville.ca/triathlon

triathlon@boucherville.ca

450 449-8100, poste 8019