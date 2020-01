Beau Blanc décède à l’âge de 77 ans

La nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre et des centaines d’internautes ont pris la plume, depuis lundi 17 heures, sur les réseaux sociaux pour commenter le décès de René Lafranchise, mieux connu sous le pseudonyme de Beau Blanc. Ce célèbre personnage local de Boucherville est décédé des suites d’un cancer à l’âge de 77 ans.

Beau Blanc a grandi sur la rue de La Perrière, en face de la pizzéria Milan. Le petit homme qui avait une déficience intellectuelle a fait sa marque, dans les années 1960, en récoltant les bouteilles vides de toute la communauté. Depuis une vingtaine d’années, il poursuivait son commerce tout en ayant son circuit bien organisé. Un arrêt au marché Métro, sur le boulevard du Fort Saint-Louis, un autre pour luncher à la brasserie du Vieux-Village quand ce n’était pas à la brasserie Au bord de l’eau.

Limité dans son vocabulaire, Beau Blanc répétait souvent les mêmes consignes aux jeunes « d’aller à l’école» alors qu’il ne se gênait pas pour invectiver les gens qui le croisaient sur les pistes cyclables ou le trottoir.

Il était un peu le simplet du village, mais il avait aussi son fan club car de très nombreuses personnes le protégeaient , le nourrissaient ou lui donnaient un gros sac de bouteilles et de cannettes vides, ce qui faisait son bonheur, même à plus de 70 ans.

Seule ombre au tableau, il y a quelques années, il avait été tabassé par un groupe de jeunes qui n’avaient pas compris que le personnage était complètement inoffensif. Un geste gratuit qui l’avait perturbé durant plusieurs mois. Depuis deux ou trois ans, Beau Blanc devait se déplacer en fauteuil roulant, mais il y avait toujours un bon samaritain ou un membre de sa famille pour lui faire faire sa fameuse tournée.

Il aura marqué à sa façon la petite histoire de Boucherville et les centaines de témoignages sur les différents réseaux sociaux le démontrent bien.