Disney choisit Longueuil pour le tournage d’une nouvelle version du film Maman, j’ai raté l’avion

Disney a arrêté son choix sur Longueuil afin de tourner quelques scènes du temps des Fêtes d’une toute nouvelle version du célèbre film Maman, j’ai raté l’avion, popularisé en 1990. C’est nul autre qu’au parc St. Mark, situé sur la rue Saint-Charles, que la célèbre maison de production cinématographique s’installera.

C’est le Marché de Noël et des traditions de Longueuil, attrait notoire que soutient la Ville depuis ses débuts il y a 13 ans et dont la réputation n’est plus à faire, qui a conquis le géant du cinéma et qui reproduira la célèbre ville de Chicago dans ces lieux. Ce sont les cinquante maisonnettes illuminées et colorées, les nombreux arbres matures et l’église St. Mark, nouvellement acquise par la Ville, qui ont été des aspects déterminants pour la production.

« La sélection de Longueuil par une maison de production de renommée internationale aussi importante que Disney réitère que notre ville possède des attraits incontournables. Des tournages comme celui-ci et les nombreux autres qui ont cours chez nous chaque année sont chaque fois des occasions pour Longueuil de rayonner et de faire connaître ses plus beaux décors et tous ses atouts », a affirmé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Longueuil, lieu de choix pour les maisons de production

La production cinématographique et télévisuelle est un secteur économique en plein essor à Longueuil. De célèbres séries québécoises comme Fugueuse, District 31, Les beaux malaises, ou encore plusieurs productions cinématographiques d’envergure comme le film Mommy de Xavier Dolan, ont installé leur plateau de tournage dans des sites névralgiques de la ville comme l’aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil, le Marché public de Longueuil, la gare Longueuil–Saint-Hubert, le métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke, les parcs-nature, les sites patrimoniaux et les églises du territoire, pour ne nommer que ceux-là. Notons que les productions qui s’installent à Longueuil ont la possibilité de se prévaloir de l’expertise locale offerte, en plus de bénéficier des services du Bureau du cinéma et de la télévision de Longueuil.