Le taux de participation de la collecte de matières organiques s’élève à 70%

Projet-pilote à Boucherville

Amorcé au début de l’automne dernier, le projet-pilote de l’implantation du bac brun dans quelque 2000 résidences à Boucherville se fait déjà prometteur. Sur un échantillon de 500 adresses, la Ville estime que plus de 70% des ménages desservis par la collecte des matières organiques participent activement à ce nouveau service. « Depuis décembre, nous collectons environ cinq tonnes de matières organiques par semaine. Seules deux semaines font exception avec une baisse à un peu plus de trois tonnes et une montée à près de 8 tonnes », a confirmé une porte-parole de la municipalité.

Ces résidus alimentaires auxquels s’ajoutent des papiers comme les mouchoirs ou les essuie-tout et cartons souillés sont acheminés au centre de traitement de la SÉMECS à Varennes. Cette usine de biométhanisation transforme les matières résiduelles en biogaz et en digestat. Éviter de conduire ces matières au site d’enfouissement contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En octobre dernier, la Ville a installé quelques contenants grand format en face des ateliers municipaux sur le chemin du Lac. Les citoyens peuvent s’y rendre pour déposer leurs matières organiques. L’implantation du bac brun à toutes les résidences du territoire de Boucherville est prévue l’an prochain.