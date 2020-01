Un Bouchervillois accusé d’avoir menacé le premier ministre Trudeau et la communauté musulmane

Un résident de Boucherville a été formellement accusé d’avoir proféré sur Facebook des menaces à l’endroit du premier ministre Justin Trudeau ainsi que la communauté musulmane.

André Audet, 62 ans, a comparu au palais de justice de Longueuil le 9 janvier dernier. Il est accusé d’incitation publique à la haine et d’avoir fomenté volontairement la haine. Ces crimes qui sont passibles de deux ans d’emprisonnement se seraient produits entre le 1er janvier et le 22 octobre 2019.

Selon le quotidien La Presse, le domicile de l’accusé a été perquisitionné en octobre dernier et des appareils électroniques ont été saisis.

Il s’agit du troisième Québécois à être arrêté par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) pour avoir tenu des propos menaçants envers Trudeau et des musulmans. C’est l’Équipe intégrée de la sécurité nationale qui a enquêté dans cette affaire.

Audet devra revenir en cour le 24 mars prochain.