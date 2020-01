Plus de 600 000 Québécois prendront le chemin de la retraite d’ici cinq ans

Sujet de prédilection chez tous ceux qui avancent en âge, la retraite touche de plus en plus de gens. C’est un secret de polichinelle : la population vieillit. D’ici 2025, plus de 600 000 personnes au Québec deviendront de nouveaux retraités. Pour tous ces Québécois qui quitteront le marché du travail, il importe de bien planifier financièrement cette étape de leur vie.

Organisme responsable d’administrer le Régime de rentes du Québec, Retraite Québec invite les citoyens à visiter la page retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifie. En consultant les renseignements regroupés sous les thèmes « Par où commencer? » et « Épargnez-vous assez? », les futurs retraités pourront s’informer sur la planification financière de leur projet de retraite. Ils trouveront également sur ce lien des vidéos éducatives et des outils d’aide portant sur ce même sujet.

Comme l’espérance de vie augmente sans cesse, la probabilité que l’étape de la retraite s’échelonne sur près de 30 ans constitue une nouvelle réalité sociale. Aujourd’hui, de nombreux Québécois connaissent une retraite deux fois plus longue qu’il y a 50 ans. De là l’importance de prévoir les ressources nécessaires sur une période de long terme.

Retraite Québec estime qu’en se basant sur une espérance de vie de 87 ans, une personne qui aura attendu à 65 ans pour demander sa rente du RRQ pourrait recevoir jusqu’à 70 000 $ de plus durant sa retraite. L’âge d’admissibilité à la rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) est de 60 ans.