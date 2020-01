Plusieurs travaux à l’ordre du jour de l’assemblée publique de janvier à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le mardi 14 janvier dernier à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Le conseil a adopté des règlements pour autoriser des travaux de mise en place d’un système de désinfection à l’usine d’épuration pour 1 900 000 $; payer le coût des travaux d’aménagement divers au parc Edmour-J.-Harvey, au site de la piste de BMX et au parc Desrochers, le coût de remplacement d’accessoires de jeux dans divers parcs ainsi que les frais contingents pour 247 500 $; payer le coût de travaux d’égout sanitaire sur la montée des Quarante-Deux, entre les numéros 25 et 69, ainsi que les frais contingents pour 507 000 $; payer le coût de travaux de réhabilitation du réseau d’égout sanitaire sur diverses rues ainsi que les frais contingents pour 1 544 000 $.

• Les élus ont accordé, conditionnellement à l’entrée en vigueur du Règlement 1242, le contrat concernant les travaux de réfection majeure d’infrastructures sur la rue Vauquelin à la compagnie A. & J.L. Bourgeois pour 1 004 692,83 $.

Hommage au drapeau

• La Ville de Sainte-Julie a rendu hommage au drapeau du Québec, car c’est le 21 janvier 1948 que le fleurdelisé a pris place au sommet de la tour centrale du parlement et a rappelé qu’il s’agit du 72e anniversaire de cet événement.

• Le conseil a nommé le conseiller municipal André Lemay au poste de maire suppléant pour les mois de février, mars et avril.

• Les élus ont accordé le contrat de services professionnels de refonte de l’architecture du site Web de la Ville à l’entreprise Locomotive pour 34 492,50 $.

• La Municipalité a déposé les contributions provisoires 2020 de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et autorise le trésorier à émettre les chèques nécessaires pour payer la contribution provisoire de Sainte-Julie de 1 900 015 $.

• Le conseil embauchera, à compter du 3 février prochain, Johanne Hébert au poste d’agente au service à la clientèle à temps partiel au sein du Service des communications, relations avec les citoyens et ville intelligente, selon les conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur.

• La Ville a accordé le contrat concernant la fourniture et la livraison d’un camion écureur d’égouts neuf de type combiné à la compagnie FST Canada – Équipement Joe Johnson pour 700 923,37 $ et autorise une dépense additionnelle de 5 000 $, pour le lettrage du véhicule.

• Le conseil a autorisé la présentation d’un dossier de candidature pour une demande d’aide financière dans le cadre du programme pour les projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) visant l’acquisition de lots situés en front de la rue Charlebois, afin d’augmenter la superficie du parc des Étangs-Antoine-Charlebois.

• Les élus ont présenté une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin de permettre l’utilisation à des fins autres que l’agriculture un lot situé à proximité du parc des Étangs-Antoine-Charlebois et ont confirmé l’absence d’espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire à la demande.

Aides financières et projets de règlements

• Le conseil a accordé des aides financières de 290 182 $ au Centre de la culture et des sports de Sainte-Julie (CCSSJ) afin d’offrir des activités aquatiques à tarifs abordables pour la clientèle jeunesse de Sainte-Julie; de 189 625 $ pour aider au paiement des dépenses reliées aux opérations courantes, à l’entretien des bassins d’eau et du bâtiment ainsi qu’aux frais de financement de l’immeuble; finalement, de 120 000 $ relativement à l’utilisation de l’aréna.

• La Ville octroie aussi des aides financières de 37 157 $ à la Maison des jeunes de Sainte-Julie pour l’année 2020; au Club de patinage artistique pour la compétition Invitation Sainte-Julie, soit l’équivalant à 40 heures de location de glace pour 3 078 $, et pour la 42e édition de la Revue sur glace, soit l’équivalant de 20 heures de location de glace pour 1 539 $; 6 000 $ à l’organisme Symposium Art et Passion de Sainte-Julie afin de défrayer, en partie, les frais reliés à la tenue de l’événement « Du cœur à l’art » qui aura lieu en 2020; 1 000 $ à l’Association de ringuette de Sainte Julie pour la saison 2019-2020.

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter, à une séance ultérieure, un règlement pour payer : le coût des travaux d’inspection télévisée, de nettoyage, de diagnostic des conduites d’égouts, de recherche et de correction des liens sanitaires et pluviaux ainsi que les frais contingents pour 200 000 $; les travaux de remplacement du dégrilleur et du compacteur de l’usine d’épuration ainsi que les frais contingents pour 897 905 $; les travaux d’aménagement de pistes cyclables au parc Jordi-Bonet ainsi que les frais contingents pour 131 750 $; les services professionnels relatifs à la phase I des travaux de réaménagement du parc Desrochers ainsi que les frais contingents pour 150 000 $.