Le meilleur bilan routier enregistré en 2019

Le nombre de collisions mortelles sur les routes du Québec est passé de 237 à 216 entre 2018 et 2019. De fait, ces chiffres révèlent que la Sûreté du Québec vient d’enregistrer son meilleur bilan routier de la décennie. Depuis dix ans, le nombre de collisions mortelles sur le territoire de la SQ est en décroissance malgré une augmentation constante du nombre de véhicules en circulation sur le réseau routier. Rappelons qu’en 2010 le nombre de décès sur les routes s’élevait à plus de 340 victimes. Les efforts soutenus ont permis de diminuer ce chiffre à 232 victimes en 2019.

La Sûreté du Québec estime que plusieurs facteurs ont contribué à cette amélioration continue du bilan routier. La mise en place d’outils permettant de déterminer avec précision les sites, les heures et les conditions accidentogènes ainsi que pour détecter les comportements à risques pouvant causer une collision ont permis d’établir un diagnostic efficace ayant conduit le corps policier à intervenir au bon endroit, au bon moment et sur les causes problématiques réelles.

Malgré une diminution des collisions mortelles ou avec blessés graves, le comportement des usagers de la route continue d’être préoccupant pour les patrouilleurs. La vitesse excessive, la consommation d’alcool et de drogue au volant, la distraction ou encore le non-port de la ceinture de sécurité, voilà une série d’actes en cause dans la plupart des collisions mortelles.

En collaboration avec leurs partenaires tels que le ministère des Transports, la Société de l’assurance automobile du Québec, Contrôle routier Québec et l’ensemble des services de police municipaux, les policiers de la SQ poursuivront en 2020 la mise en œuvre de nombreuses actions de prévention et de sensibilisation, en plus des interventions courantes, afin de sauver des vies. Les usagers de la route sont conviés à adopter des comportements appropriés et courtois.