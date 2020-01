Le Cegep de Sorel-Tracy souhaite le retour du basketball féminin dès la prochaine saison

Le Cégep de Sorel-Tracy est fier d’annoncer que les démarches sont bien entamées pour relancer l’équipe de basketball féminin D2 chez les Rebelles pour la prochaine saison 2020-2021.

C’est avec la nomination d’un nouvel entraîneur-chef d’expérience, soit Jean Mathieu, que le Collège souhaite lancer un message fort et tenter d’assurer une relève importante qui pourra porter fièrement les couleurs de l’établissement. Agissant déjà à titre d’entraîneur des Rebelles en basketball masculin D2, les années d’expérience à plusieurs niveaux de monsieur Mathieu lui permettront donc d’assurer l’encadrement des équipes féminines et masculines des Rebelles.

Les athlètes intéressées à se joindre à l’équipe sont donc invitées à s’inscrire dès maintenant sur le site du collège.

Rappelons que le Collège tiendra aussi des Portes ouvertes le 28 janvier 2020, un excellent moyen d’en apprendre plus sur les Rebelles et sur notre Collège!

Pour s’inscrire dans l’équipe de basketball féminin D2 des Rebelles, les athlètes doivent rencontrer les exigences suivantes :

être admissible en fonction des règles du RSEQ;

être inscrites à temps plein au Cégep de Sorel-Tracy pour 2020-2021;

être née le ou après le 1er janvier 1998 pour la saison 2020-2021;

s’inscrire officiellement à l’équipe de basketball féminin D2 avant le 15 avril 2020 : www.cegepst.qc.ca/activites-sportives

Au 15 avril 2020, en fonction du nombre d’inscriptions reçues pour cette équipe, le Collège pourra confirmer le retour officiel de l’équipe de basketball féminin D2 pour la saison 2020-2021.