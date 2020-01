« Les Retrouvailles », un nouveau film de Roger Renaud

Le nouveau film du cinéaste bouchervillois Roger Renaud sera présenté en grande première le 21 janvier au Café centre d’Art de Boucherville.

Ce court-métrage réalisé en collaboration avec des comédiennes des troupes de théâtre Jankijou, la Fadoquerie et du théâtre Fleury met en scène plus de 38 femmes qui se retrouvent confrontées à des souvenirs de jeunesse lors d’une rencontre soulignant les 100 ans d’une religieuse, ancienne directrice de leur couvent.

D’une durée de 35 minutes, il sera présenté au public dans le cadre du 12e anniversaire de Création Ciné Vidéo de Boucherville (CCVB) et du Festival de courts métrages indépendants de Boucherville.

« Ce film réalisé en moins de quatre heures a été une expérience unique pour tous ceux et celles qui y ont participé », a mentionné M. Renaud.

Il y aura trois représentations au local 114, soit à 14h, à 19h et à 20h. L’entrée est gratuite.

Rappelons que le festival des courts métrages de Boucherville se tiendra les 17, 18 et 19 avril prochain. D’ici là, des événements célébrant le cinéma d’ici et d’ailleurs seront organisés à Boucherville.