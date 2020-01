Baseballeurs recrutés par un collège albertain

Trois élèves qui étaient inscrits au programme sport-études baseball à l’école secondaire De Mortagne poursuivent, depuis septembre dernier, leurs études secondaires à la prestigieuse Académie de baseball des Dawgs.

Nicolas Fortin, de Sainte-Julie, Henri Griffin, de Boucherville, et Simon Lusignan, de Varennes, continuent leur progression à Okotoks, en Alberta, jusqu’en juin 2021. Leur objectif est d’être remarqués et repêchés par des dépisteurs d’universités américaines de la division 1 de la National Collegiate Athletic Association (NCAA). Leurs chances de réaliser ce rêve sont plus grandes ainsi.