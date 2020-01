Recherche d’oeuvres pour enrichir la collection municipale de Boucherville

La Ville de Boucherville souhaite enrichir sa collection municipale d’œuvres d’art. Tous les artistes résidants de Boucherville ou ayant été actifs et présents dans le milieu artistique bouchervillois peuvent soumettre leur candidature. Les artistes qui souhaitent déposer leur proposition sont invités à présenter un maximum de cinq (5) œuvres accompagnées des renseignements requis pour leur évaluation par le comité de sélection.

Les œuvres soumises au comité doivent obligatoirement être des réalisations originales; les reproductions ou copies seront automatiquement refusées. Le comité de sélection favorisera les œuvres de production récentes, soit des œuvres produites depuis 2010.

Les artistes peuvent soumettre un maximum de cinq (5) œuvres parmi les disciplines suivantes : peinture, sculpture, photographie, gravure, estampes, arts médiatiques, installations et métiers d’art.

Les œuvres sélectionnées seront exposées au Complexe aquatique Laurie-Eve Cormier ou au Centre des glaces Gilles-Chabot.

Date limite de réception des propositions : 1er avril 2020

Composition du dossier

Formulaire de proposition complété;

Curriculum vitae;

Résumé de la démarche artistique et description de la technique;

Portfolio de l’artiste;

Photographies de l’œuvre présentée en format électronique d’un minimum de 300 dpi, compatible PC;

Devis de conservation et d’entretien de l’œuvre;

Enveloppe–retour affranchie et adressée.

Les dossiers sur papier, CD-ROM ou clés USB sont acceptés. Les dépôts par courriel seront uniquement reçus via un site de transfert de fichiers électroniques.

Formulaire, critères d’admissibilité et modalités disponibles au boucherville.ca/appelsdossiers ou en composant le 450 449-8651.

Sélection

Les propositions reçues seront traitées conformément à la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville de Boucherville, disponible au boucherville.ca.

Mise en candidature

Les artistes doivent faire parvenir un dossier complet, soit par courriel à

HYPERLINK « mailto:culture-patrimoine@boucherville.ca » culture-patrimoine@boucherville.ca, soit à l’adresse suivante :

Service des arts et de la culture

536, boulevard Marie-Victorin

Boucherville, Québec

J4B 1W9

Renseignements :

Service des arts et de la culture

450 449-8651

HYPERLINK « mailto:culture-patrimoine@boucherville.ca » culture-patrimoine@boucherville.ca