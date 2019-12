Des élèves de l’école De Mortagne accompagnent la délégation en Guadeloupe

Un groupe de 34 jeunes, dont 28 élèves de l’école secondaire De Mortagne, se sont envolés en Guadeloupe afin d’accompagner la délégation bouchervilloise. Une dizaine d’accompagnateurs les encadraient. La Commission scolaire des Patriotes a organisé ce volet du voyage dont le responsable a été l’enseignant en histoire François Desmarais. La délégation « sportive » comprenait majoritairement des élèves du programme sport-études et six judokas juniors. Durant la première journée de leur périple, les élèves ont assisté aux cérémonies officielles; ils ont entre autres eu l’occasion de voir un spectacle de folklore haut en couleur dans lequel la musique a joué un rôle de premier plan.

Pendant la semaine, plusieurs visites touristiques étaient au programme : un arrêt à la Pointe des Châteaux, la centrale géothermique de Bouillante et le marché local de Capesterre. Comme ces jeunes athlètes allaient là-bas pour la pratique de sport, ils ont eu le loisir de prendre part à des entraînements variés, selon la discipline dans laquelle ils évoluent. Tout s’est bien déroulé malgré la chaleur intense. L’accueil des hôtes a contribué au succès du voyage.

La dernière journée, les Bouchervillois ont eu droit à une fête d’adieu mémorable.