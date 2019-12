L’Opération Nez sur les routes jusqu’au 31 décembre

La 36e campagne de raccompagnement de l’Opération Nez rouge file à toute vitesse. À travers le Québec, les 62 centrales s’attendent à une 4e fin de semaine chargée et se préparent à dépêcher sur les routes un grand nombre de bénévoles.

L’organisation rappelle à tous les volontaires désirant revêtir le dossard rouge qu’il sera possible de le faire jusqu’à la toute dernière journée d’activité de l’Opération Nez rouge, le 31 décembre prochain.

C’est une fierté pour l’Opération Nez rouge que d’avoir pu compter sur l’indéfectible soutien de 21 294 bénévoles, depuis le 29 novembre dernier. En répondant à l’appel qui fait du chemin, ils ont offert à 28 666 automobilistes un raccompagnement sécuritaire et se sont offert une expérience dont ils se souviendront.

De drôles de raccompagnateurs

L’humour s’est invité, le 18 décembre à la centrale de Montréal alors que plusieurs personnalités de la scène humoristique québécoise ont pris la route et ont surpris les utilisateurs de l’Opération Nez rouge. Parmi ceux-ci, on retrouvait son porteparole Alexandre Barette ainsi que Jean-Michel Anctil, Martin Perizzolo, Dave Morgan et Mathieu Dufour.