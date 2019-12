Rétrospective des événements marquants de l’année 2019 (première partie)

Comme c’est la tradition, nous vous présentons la première partie de la rétrospective des événements marquants dans la région, soit de janvier à juin. On jette donc un petit coup d’œil dans le rétroviseur, tout en gardant les deux mains bien sur le volant. (Personnellement je pèserais plutôt un peu sur les freins parce que je trouve que cette année, comme toutes les autres, défile beaucoup trop vite! Et en plus, l’accélérateur refuse de ralentir! Ça va plus vite que les déficits accumulés sous l’ère de Justin Trudeau! C’est vous dire!)

JANVIER

• En passant dans l’un ou l’autre des parcs industriels de la région, on ne peut qu’être frappé par la quantité de pancartes « Nous embauchons », signe que les entreprises de la MRC peinent à combler les postes vacants. Devant cette situation problématique, les mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, et de Sainte-Julie, Suzanne Roy, font partie d’une mission économique de l’Union des municipalités du Québec afin de participer au Salon du travail et de la mobilité professionnelle à Paris pour faire la promotion de leur coin de pays et attirer une main-d’œuvre qualifiée outre Atlantique.

• Varennes fait partie de dix municipalités à travers le Québec qui vont de l’avant avec un projet innovateur qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en mettant à la disposition de leurs citoyens un véhicule électrique en autopartage.

• C’est devant de nombreux citoyens et élus qu’un nouveau comité citoyen a été lancé à Contrecœur en janvier. Le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent veut contribuer à restaurer l’intégrité du rivage le long du chenal de navigation du Saint-Laurent afin de préserver les propriétés riveraines et assurer la sécurité des usagers et des habitats fauniques.

• Un grand homme nous a quitté le 25 janvier alors que Mgr Jacques Berthelet c.s.v. s’est éteint à Joliette à l’âge de 84 ans des suites d’une longue maladie. Plusieurs l’ont côtoyé et bien connu dans la région puisqu’il a été nommé modérateur de l’unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville ainsi que recteur de la basilique Sainte-Anne-de-Varennes, de 2016 à 2018, et également à titre d’évêque du diocèse de Saint-Jean–Longueuil où il a œuvré jusqu’en 2010.

FÉVRIER

• Un article de la Presse canadienne publié le 3 février indiquait qu’Hydro-Québec veut tester la production d’énergie solaire en se dotant d’un parc expérimental de 36 000 panneaux répartis sur deux terrains appartenant à la société d’État, soit à La Prairie et à Varennes, près de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec. La capacité de production de ce parc avoisinerait 10 mégawatts (MW), soit assez pour alimenter environ 600 résidences.

• Sept plateformes au sein de six grandes institutions universitaires québécoises se sont unies afin d’accroître la capacité d’innovation des PME en matériaux avancés et stimuler leur compétitivité en leur permettant de profiter de l’expertise combinée en recherche. Réunis le 11 février à l’Institut national de la recherche scientifique à Varennes, les responsables du Pôle de recherche et d’innovation en matériaux avancés du Québec (PRIMA Québec) ont procédé au lancement du Réseau d’équipements de pointe publics et d’expertises en recherche pour les entreprises (REPERE). Ce nouveau réseau vise à favoriser l’accroissement de la capacité d’innovation des PME du Québec, ainsi que le développement des talents, des compétences et la relève dans le secteur des matériaux avancés, un secteur hautement stratégique qui compte plus de 340 entreprises et génère près de 33 000 emplois.

• La première ronde des auditions à l’aveugle de la septième saison de la populaire émission La Voix a fait vivre encore une fois beaucoup d’émotions aux participants et aux téléspectateurs. Un des artistes, le Julievillois Jacob Guay, a offert une prestation forte et remplie de « soul » qui a attiré l’attention de trois juges. L’émotion était à son comble quand il a révélé que c’est sa grand-mère qui a trouvé les mots pour qu’il finisse par tenter sa chance dans cette aventure, elle qui est morte le jour même de sa pré-audition pour La Voix…

• Le plus récent indice de bonheur Léger publié par le Journal de Montréal le 23 février dernier a fait beaucoup jaser alors que Varennes a été couronnée Ville du bonheur au Québec. Le 3 mai 1959, le pape Jean XXIII proclamait « Bienheureuse » la fondatrice de la Congrégation des Sœurs de la Charité, la Varennoise Marguerite d’Youville. Près de soixante ans plus tard, c’est toute la population de Varennes qui est proclamée bienheureuse dans le cadre de l’un des plus grands sondages réalisés au Québec!

MARS

• Félicia Lehoux a 16 ans et, comme cadeau de Noël, elle a demandé à ses parents de l’aider à publier son premier livre, ce qui est quand même assez inusité! Quelques semaines plus tard et après de nombreuses démarches, la jeune Julievilloise a eu le bonheur de voir ses écrits prendre la forme d’un roman de 100 pages qui parle de son héroïne, Haïdi Santorini, elle aussi âgée de 16 ans. Cette histoire a valu bien des encouragement à Félicia après la publication de l’article et la député de Verchères, Suzanne Dansereau, a même tenu à souligner cette réalisation à l’Assemblée nationale, alors que la jeune fille était invitée à assister à l’événement.

• Au terme de l’heure et de la date limite pour déposer une candidature en vue de l’élection partielle prévue pour combler le poste vacant de conseiller municipal du district numéro 2, La Sitière à Varennes, une seule candidature a été déposée au bureau du président d’élection. C’est la candidate Geneviève Labrecque qui a été proclamée élue par acclamation.

• Plusieurs citoyens ont pris part à l’assemblée publique tenue le 11 mars à la Maison Saint-Louis pour exprimer leurs inquiétudes de voir le parc Saint-Charles grugé par un développement résidentiel dans le secteur du stationnement incitatif de la rue Jules-Phaneuf, à Varennes. Les préoccupations à ce sujet sont allées en grandissant au cours des jours précédents, alors que des images d’un futur développement résidentiel des deux côtés de la rue Jules-Phaneuf ont été publiées du Spotted Varennes. La Ville a rapidement fait publier par la suite un rectificatif des fait erronés contenus sur ce site qui ont été propagés par les réseaux sociaux.

• Le 11 mars, le gouvernement du Québec a fait l’annonce de la liste de tous les projets routiers et maritimes prévus à l’agenda du ministère des Transports pour les années 2019-2021. Ces projets totalisent 515 504 000 $ dans la région de la Montérégie et certains d’entre eux sont prévus à Calixa-Lavallée, Sainte-Julie et Varennes.

• La mairesse de Sainte-Julie et préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville, Suzanne Roy, a été élue à nouveau au sein du comité exécutif de l’Union des municipalités du Québec. Pour sa part, le maire de Varennes, Martin Damphousse, a été élu de nouveau sur le conseil d’administration, lui qui y siège depuis décembre 2017. À ce titre, il représentera le caucus des municipalités de la couronne sud. M. Damphousse est également membre de la commission des assises annuelles, membre de la commission de l’environnement et il siège aussi au comité maritime.

• On dit souvent aux aspirants chanteurs d’être persévérant et que cette ténacité permet souvent de réussir malgré que les portes semblent se fermer devant soi. Éric Bernier en est la preuve éloquente puisque le Contrecoeurois a participé aux auditions de Star Académie et La Voix au cours des quinze dernières années et son rêve est enfin devenu réalité lors de la dernière ronde des auditions à l’aveugle de l’émission La Voix. Le 10 mars, Lara Fabian a tourné son fauteuil de juge pour l’avoir dans son équipe, au grand bonheur de celui qui est entre autres chef de chœur de l’Ensemble vocal Expressio de Contrecœur.

• Le Réseau Express métropolitain est un projet espéré et attendu dans la région, mais son accès pour les futurs utilisateurs de la Rive-Sud inquiète au plus haut point les élus de la MRC de Marguerite-D’Youville. Les plans dévoilés le 14 mars indiquent qu’aucun accès direct n’a été prévu pour desservir adéquatement les usagers de leurs secteurs. De plus, les autobus et les véhicules provenant notamment de l’autoroute 30 est et circulant vers l’ouest devront passer par le Quartier DIX30 et y faire une boucle avant d’emprunter le boulevard de Rome pour accéder à la station du REM à Brossard et son stationnement incitatif…

• La cérémonie des « Oscars » au pays se tenait le 31 mars alors que se déroulait le gala des prix Écrans canadiens récompensant les meilleures œuvres en cinéma et télévision. Le film Une colonie a remporté le trophée du meilleur film canadien de l’année, alors qu’Émilie Bierre, de Sainte-Julie, a remporté l’« Oscar » de la meilleure interprétation dans un premier rôle féminin. La jeune actrice de 14 ans seulement est bien connue du grand public puisqu’elle a joué dès l’âge de 8 ans le rôle de Florence, la fille de Martin Matte dans la télésérie Les beaux malaises.

AVRIL

• Le 16 avril, le chef de file en production de biocarburants à partir de matières résiduelles, Enerkem, a annoncé la conclusion d’une nouvelle ronde de financement totalisant 76,3 millions de dollars qui provient des investisseurs actuels, en plus d’un nouveau partenaire, Suncor Energy. Pour sa part, le gouvernement du Québec a augmenté sa participation au capital-actions de 13,3 millions de dollars par le biais du Fonds du développement économique, alors qu’elle se chiffrait à 20 millions auparavant. Si le financement se consolide par cette annonce, Enerkem n’a pas toutefois avancé de date pour le début de la construction de l’usine à Varennes.

• L’environnement est à l’honneur en avril : le 24 avril, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Catherine McKenna, a annoncé des projets d’importance pour la protection d’habitats naturels au Québec, dont la création potentielle de trois réserves nationales de faune sur le fleuve Saint-Laurent, soit celles des îles de Boucherville, des îles de Varennes et de Verchères ainsi que des îles du lac Saint-Pierre. Au total, 27 îles sont visées par le projet du gouvernement et la superficie envisagée de terres protégées totalise près de 775 hectares, ce qui contribuera à doubler la superficie de nature protégée sur les terres et dans les océans au pays.

• En marge de l’annonce de la protection des habitats naturels dans les îles du fleuve Saint-Laurent, le gouvernement du Canada a fait savoir qu’il a investi 564 150 dollars dans un projet de Nature-Action Québec afin de protéger 100 hectares de la ceinture verte de Montréal dans quatre secteurs d’une grande valeur écologique, notamment à Contrecœur afin d’agrandir la zone de conservation du parc régional des Grèves.

• L’été torride de 2018, l’hiver 2018-2019 ponctué d’une quinzaine de périodes de gel/dégel et les récentes inondations ne sont qu’un aperçu des changements climatiques qui nous affectent déjà et pour lesquels il faudra s’adapter le plus vite possible, car ils sont devenus une réalité presqu’au quotidien. Aux premières loges des sonneurs d’alarmes de cette situation pour le moins préoccupante, on retrouve Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et aussi présidente du Comité sur les changements climatiques de l’Union des municipalités du Québec. En entrevue à la radio, elle a affirmé que les inondations qui font des ravages dans la province depuis plusieurs jours vont devenir « exponentielles » au cours des prochaines années en raison des changements climatiques. La présidente a rappelé que la température moyenne annuelle au Canada a augmenté de 1,7 °C entre 1948 et 2016, selon une étude dévoilée par Environnement Canada au début du mois d’avril.

• Quatorze Julievilloises et Julievillois ont reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur lors d’une cérémonie hautement protocolaire qui s’est tenue au campus de Longueuil de l’Université de Sherbrooke, le 28 avril.

• La soirée-bénéfice dédiée à Ariane, une jeune amablienne de 20 ans atteinte de trisomie partielle du chromosome 2, a été une grande réussite! Plus de 350 personnes étaient présentes et toutes les actions de levées de fond ont permis d’amasser une somme de 15 203 $ pour permettre à Ariane et sa famille d’obtenir de l’aide à domicile et du répit.

MAI

• L’esprit de Guy Laliberté est en constante ébullition et le dernier-né de ses projets hors du commun est l’impressionnante structure pyramidale PY1 érigée dans le Vieux-Port de Montréal où l’on y présentera un spectacle à grand déploiement, « Au-delà des échos », une odyssée numérique et onirique qui plongera le spectateur au centre d’univers multimédias époustouflants. PY1 emprunte la forme d’une pyramide de 25 mètres de hauteur qui ne passe pas inaperçue et celle-ci a été conçue par l’entreprise Scène Éthique de Varennes, à qui l’on doit plusieurs structures scéniques mémorables dont Le Cycle du Ring de Robert Lepage au Metropolitan Opera de New York, la tournée Taking Chances de Céline Dion, et divers spectacles du Cirque du Soleil.

• Les différents conseils municipaux ont offert une aide financière aux municipalités qui ont été affectées par les inondations d’avril, répondant ainsi à l’appel lancé par l’Union des municipalités du Québec, qui suggérait de verser 0,10 $ par résident au Fonds de secours pour les inondations mis sur pied par la Croix-Rouge.

• La Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS) a remporté deux prix au mérite Ovation municipale 2019, le 11 mai, soit le prix Coup de cœur du jury, en raison du caractère exceptionnel de son projet, ainsi que le prix Votre coup de cœur, attribué par les délégués municipaux à leur projet favori. « À titre de représentants de nos communautés, nous sommes fiers d’avoir eu l’audace de mettre en place une société d’économie mixte, en plus de détenir une expertise unique dans le domaine du traitement de la matière organique par procédé de biométhanisation. La SÉMECS est un véritable projet phare en Montérégie et elle permet de concrétiser un impact positif dans la lutte aux changements climatiques », a indiqué le président de la SÉMECS et maire de Varennes, Martin Damphousse.

• La construction d’une quatrième école primaire à Saint-Amable était une nécessité puisque la population n’a cessé de croître au cours des dernières années, mais malgré l’évidence de ce besoin criant, il a fallu bien des démarches de la part des élus pour que ce projet voie enfin le jour. C’est donc avec beaucoup fierté que l’on a procédé à l’inauguration officielle de l’école Le Rocher.

• En mai, le conseil municipal de Sainte-Julie a adopté un projet de règlement pour offrir en 2019, 2020 et 2021 une aide financière annuelle à chaque personne de 65 ans et plus bénéficiaire du supplément de revenu garanti dont la résidence principale est une habitation unifamiliale ou multifamiliale, un logement accessoire, une maison de chambres ou une résidence pour personnes âgées. Ce nouveau programme débutera en juillet 2019.

• Le conseil municipal de Varennes s’associe à la Fondation du Collège Saint-Paul et contribue financièrement au projet de réaménagement de la cour intérieure de cette institution patrimoniale. Une entente a été conclue entre la Ville et la direction du Collège Saint-Paul afin que les installations soient ouvertes et disponibles à la communauté les soirs, les fins de semaine et tout l’été.

• Malgré un ciel menaçant, près d’une centaine de personnes se sont donné rendez-vous à Verchères pour la Journée nationale des patriotes, le 20 mai dernier, alors que la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska, section Verchères, honorait un patriote contemporain, Bernard Landry. Parmi les gens venus rendre un hommage au grand homme, on remarquait la présence de l’ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et son épouse, Yolande Brunelle.

• Les tarifs douaniers imposés par les États-Unis aux importations d’acier et d’aluminium en provenance du Canada, et ceux imposés par Ottawa en représailles, ont finalement été levés le 19 mai après d’intenses négociations entre les deux pays, une excellente nouvelle notamment pour les aciéries comme ArcelorMittal à Contrecœur.

• Dans son édition du 25 mai, le quotidien Le Devoir a dévoilé qu’une société européenne, Hy2gen AG, veut construire une centrale de production industrielle d’hydrogène à Varennes. La Relève a appris que Greenfield Global, situé au cœur du Novoparc, serait partenaire de ce projet novateur de l’ordre de 120 millions de dollars. L’hydrogène serait produit par électrolyse de l’eau et, une fois la centrale de Varennes en marche, possiblement au premier semestre de 2022, elle serait en mesure d’alimenter des clients locaux et on envisage aussi d’exporter une partie de sa production « d’énergie verte ».

• Le centre commercial Aux portes de la cité, situé près de la bibliothèque municipale de Sainte-Julie, sera démoli pour faire place à un complexe qui comprendra notamment plus de 630 unités résidentielles ainsi que 194 unités de soins en ressource intermédiaire pour des bénéficiaires en perte d’autonomie ou lourdement handicapés. Le 29 mai, la Ville de Sainte-Julie et Habitations Trigone ont dévoilé les détails de ce grand projet baptisé District Sainte-Julie qui sera situé à l’angle du boulevard Saint-Joseph et du chemin du Fer-à-Cheval. Le complexe de six bâtiments sera construit au-dessus d’un stationnement souterrain de deux étages et l’on y retrouvera des logements, commerces et services de santé gouvernementaux de type ressource intermédiaire, en plus d’une place publique où seront présentés divers événements ouverts à toute la population. Le projet sera par la suite modifié.

• Une plantation de 1 500 arbres a été réalisée le long de la piste cyclopédestre du Grand-Coteau à Sainte-Julie en compagnie de personnalités publiques signataires du Pacte pour la Transition, de représentants de la Ville, d’élèves de l’école Le Rucher et de socioarboriculteurs d’Arbre-Évolution.

• Le vendredi 24 mai, le Festival Classica présentait à la basilique Sainte-Anne de Varennes le spectacle « Gilles Vigneault, 90 ans d’amour et de passion! ». Sous la direction de Claudel Callender, l’ensemble vocal professionnel Vox Luminosa rendait un vibrant hommage à l’un des plus grands poètes et chansonniers du Québec, accompagné de quinze musiciens, alors que l’animation était assurée par Alain Dumas.

• La Ville de Contrecœur a obtenu le 25 mai son accréditation de « Municipalité amie des enfants », reconnue par l’Unicef Canada et remise par le Carrefour action municipale et famille.

JUIN

• Malgré les soubresauts de dame Nature, les gens étaient fidèles au rendez-vous puisque le Symposium de peinture et de sculpture Art & Passion de Sainte-Julie a attiré près de 2 000 visiteurs, alors que les œuvres des artistes ont trouvé encore plus d’acquéreurs que l’an dernier.

• La Ville de Sainte-Julie a remporté la Plume Innovation remise par l’Association des communicateurs municipaux du Québec dans le cadre de son concours Les Plumes d’excellence. Ce concours vise à souligner le savoir-faire des professionnels de la communication municipale.

• Le conseil municipal de Varennes a rendu hommage à Nadine Robert, une citoyenne reconnue pour l’ensemble de son œuvre artistique. Auteure, traductrice et éditrice de livres, elle dirige la maison d’édition Comme des géants qui a pignon sur rue dans la municipalité. Elle a signé de nombreux albums jeunesse illustrés qui ont été encensés par la critique à travers le monde. La maison d’édition Comme des géants a remporté le prestigieux BOP – Prix Bologne pour le meilleur éditeur de littérature jeunesse dans le monde pour l’Amérique du Nord.

• Le Québec connaît une pénurie de main-d’œuvre sans précédent et la région est également affectée par ce problème qui touche directement les entreprises du territoire. En parallèle avec cette problématique, les entrepreneurs doivent aussi s’adapter à un environnement en constante évolution, notamment en ce qui concerne les nombreuses possibilités qu’offre le commerce électronique. Une récente contribution financière de 550 000 $ de la Caisse Desjardins des Patriotes à la MRC de Marguerite-D’Youville permettra de concrétiser deux projets qui aideront les entreprises de la région à faciliter le recrutement et à augmenter leurs ventes en ligne.

• Le conseil municipal de Varennes invite la population à la solidarité et à soutenir les quatre familles touchées par l’incendie ayant complètement ravagé leurs résidences de la rue Normandie.

• La crise du nématode doré de 2016 a été vécue très difficilement par toute la communauté de Saint-Amable puisque le nombre de producteurs de pommes de terre a chuté de 75 % en un peu plus de 10 ans… Depuis son élection en novembre 2017, le maire Stéphane Williams et son équipe ont travaillé sur un plan de relance de 75 M$ et les premières étapes de celui-ci prennent la forme de deux importants projets de développement des activités agricoles et bioalimentaires, dont les détails ont été dévoilés le 19 juin dernier.

• Le projet de construction d’un quartier de type TOD (Transit Oriented Development) dans une portion du parc Saint-Charles, adjacent à la future Maison Véro et Louis, a suscité beaucoup d’inquiétudes et près d’une centaine de citoyens se sont manifestés lors d’une consultation publique qui avait lieu le 17 juin. Selon les plans du projet, la zone située du côté Est de la rue Jules-Phaneuf devrait accueillir environ 150 familles d’ici cinq ans. Trois phases sont prévues, dont la première, la construction de la Maison Véro & Louis pour les autistes de 21 ans et plus, est présentement en cours.

• Le 17 juin, Québec a annoncé 128 nouveaux projets d’agrandissement et de construction d’écoles à travers la province, un geste d’une ampleur sans précédent dans le but d’enrayer la pénurie de locaux dans le réseau scolaire. En ce qui concerne l’école secondaire le Carrefour à Varennes, le montant accordé est de 3 034 700 $ afin d’augmenter sa superficie pour accueillir 350 élèves de plus.

• La Ville de Sainte-Julie lance un projet pilote de mobilité partagée alors que des véhicules municipaux pourront être utilisés par les citoyens. Deux trottinettes électriques (GeeBee), deux vélos électriques, une voiture électrique Bolt et une camionnette à essence utilisés par les employés municipaux seront mis à la disposition des résidents moyennant certains frais. Ils pourront être loués en dehors des heures de travail.

(Fin de la première partie)

Et sur ce, joyeuses Fêtes!