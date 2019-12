La Tournée du père Noël et ses amis est de retour dans quatre écoles de Saint-Amable!

(Avertissement : ce texte est réservé aux lecteurs avertis, c’est-à-dire aux 8 ans et plus, sinon les jeunes enfants risquent d’apprendre des choses confidentielles! Nous préférons vous en avertir!)

Afin de bien se préparer en vue la grande nuit du 25 décembre, les rennes se sont « pratiquées » en effectuant la Tournée du père Noël et ses amis, le vendredi 20 décembre dernier, alors qu’il s ont rencontré près de 600 élèves dans quatre établissements primaires à Saint-Amable, soit l’école de l’Odyssée, De l’Envolée, Le Sablier et Le Rocher.

L’initiative du conseiller municipal de Saint-Amable, Robert Gagnon, était donc de retour encore cette année et il était accompagné de collègues pour répandre la magie de Noël. « J’ai amassé 4 000 $ en commandites afin d’acheter des cadeaux à tous ces enfants », explique-t-il. « En plus, j’ai proposé aux directeurs, comme je l’ai fait par le passé, de rencontrer des élèves qui vivent des difficultés particulières, que ce soit le décès d’un proche, une séparation, des tracas à l’école ou toute autre raison jugée importante. »

« Je les rencontre en retrait des autres pour leur remettre une petite clochette et leur faire le message suivant : « Le père Noël sait que tu vis des moments difficiles (mais sans les nommer). Il les partage avec toi! Quand tu auras de la difficulté ou de la peine, tu n’auras qu’à faire sonner la cloche et le père Noël pensera fort à toi! » », explique-t-il avec un large sourire qui est des plus contagieux!