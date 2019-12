La revue de l’année, de janvier à juin

En cette période de congé des fêtes, un dernier coup d’œil s’impose sur l’année qui s’achève. Voici en bref les actualités qui ont marqué la région au cours des six premiers mois de 2019.

Janvier

° Les Grizzlis de Boucherville Bantam AAA remportent la Coupe de la Ligue de football Montréal-Métro. Ils vainquent les Wildcats des Laurentides au compte de 26 à 0.

° Le violoniste de réputation internationale Alexandre Da Costa devient chef et directeur artistique de l’Orchestre symphonique de Longueuil. Le musicien âgé de 39 ans remplace à ce poste Marc David qui se retire après 25 ans à la barre de l’OSDL. Avec l’arrivée de son nouveau chef, l’OSDL prend un virage.

° La paranageuse olympique Clémence Paré remporte cinq médailles d’or lors des épreuves du National Para-Swimming Championships qui se tiennent à Tucson, en Arizona. Étudiante à l’école De Mortagne, cette athlète se mesure aux meilleures paranageuses du Canada et des États-Unis dans la catégorie S5.

° La Ville de Boucherville acquiert la créance d’une institution financière et devient le gestionnaire du Complexe sportif Duval Auto devenu plus tard le Centre des glaces Gilles-Chabot.

° L’entreprise Campagna Motors, qui a pignon sur rue dans le secteur industriel de Boucherville, ferme ses portes définitivement. Une vingtaine de personnes perdent leur emploi.

° Décès de Georges Signori à l’âge de 93 ans. Celui-ci fut titulaire des orgues à l’église Sainte-Famille de Boucherville durant plus de 45 ans.

° Le CRTC annonce qu’un nouvel indicatif régional, le 354, s’ajoutera aux 450 et 579 sur le territoire entourant l’île de Montréal à compter du 24 octobre 2020.

° Le couple de patineurs Marjorie Lajoie et Zachary Lagha est sacré champion canadien junior en danse pour une troisième année consécutive aux Championnats nationaux Canadian Tire de patinage artistique.

Février

° Le bac brun fera son entrée dans 2000 résidences de Boucherville à l’automne. La Ville annonce l’implantation d’un projet-pilote pour vérifier s’il vaut mieux utiliser un contenant de 120 L ou de 45 L pour la collecte des matières organiques. La cueillette de ces rebuts sur l’ensemble du territoire de la municipalité est prévue en 2021.

° Les responsables de l’agglomération de Longueuil recommandent d’acheminer les matières organiques à l’usine de biométhanisation de Varennes plutôt que de construire une infrastructure de ce type sur le territoire de l’une ou l’autre des villes liées, par mesure d’économie.

° Le Réseau de transport de Longueuil prépare le terrain en vue des travaux planifiés du tunnel Louis-H.-La Fontaine. À Boucherville, le chantier du 2e stationnement incitatif du boul. De Montarville sera terminé au printemps. Des améliorations seront aussi apportées à celui situé rue Ampère.

° Le RTL obtient la dixième position au palmarès des 300 meilleurs employeurs au Canada sur une liste dressée par le magazine Forbes. L’organisme de transport s’inscrit aux côtés d’autres entreprises d’envergure, soit Hydro-Québec et Pratt & Whitney.

° L’Hôtel Impéria, un établissement de 80 unités, ouvre ses portes à Boucherville.

° Québec investit 4,6 M$ dans la construction d’un pont d’une longueur de 120 mètres qui reliera l’île Sainte-Marguerite à l’île Pinard au parc des Îles-de-Boucherville. Cette infrastructure remplacera le bac à câble qui assurait la traversée entre les deux îles durant l’été.

° Les élèves font officiellement leur entrée à la nouvelle École hôtelière de la Montérégie, située sur le chemin de la Savane, à Longueuil. Les programmes en alimentation et en hôtellerie jusqu’alors offerts au Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau y sont transférés.

° Plus de 300 convives assistent à la Grande soirée annuelle de la Fondation Jeanne-Crevier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Les recettes de la soirée s’élèvent à 140 000 $.

° Le Centre des générations remet des dons à 19 organismes de la région pour un total de 237 000 $. Les montants distribués varient entre 1000 $ et 30 000 $.

° Le Déjeuner des grands du Club des petits déjeuners accueille 420 participants à l’Hôtel Mortagne. Grâce à la générosité des personnes présentes, l’organisme amasse 90 000 $ à cette activité-bénéfice.

Mars

° Le Service de police de l’agglomération de Longueuil prépare une consultation publique afin de mieux connaître les préoccupations et attentes des citoyens par rapport au corps policier. La démarche réalisée en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde consiste à identifier les meilleurs moyens pour renforcer la coopération entre le SPAL et les citoyens, les organismes communautaires et les institutions locales.

° La rareté de la main-d’œuvre s’accentue en Montérégie. Sur l’ensemble du territoire, plus de 19 000 offres d’emploi sont affichées afin de pourvoir des postes vacants. Le manque de personnel s’observe principalement dans les emplois de soutien en service et de service de même que du côté des manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d’utilité publique.

° Selon les résultats d’un sondage de la firme Léger, la Ville de Boucherville décroche la dixième position au palmarès de l’Indice de bonheur au Québec. L’enquête s’appuie sur 25 facteurs d’influence comme la santé, le travail, l’argent, l’amour, la connaissance et autres sujets d’intérêt. Plus de 36 000 personnes ont répondu à ce sondage sur Internet.

° En raison du départ à la retraite de cinq médecins sur une courte échéance, environ 4600 personnes devront se trouver un nouveau médecin de famille. En fait, le Centre médical Boucherville aura perdu cinq médecins d’ici deux ans.

° La Ville de Boucherville acquiert le terrain voisin de la compagnie Colabor, dans le parc industriel, au coût de 3,8 M$ en vue d’en faire un éventuel dépôt à neige. Le terrain sera aménagé pour ses futures fonctions dans quelques années.

° Conseiller municipal à Saint-Amable, Mathieu Daviault défendra les couleurs du Parti conservateur du Canada aux prochaines élections fédérales.

° Le Gouvernement du Québec prévoit des investissements routiers et maritimes de plus de 515 M$ en Montérégie de 2019 à 2021. Plus de 204 M$ serviront à assurer des chaussées en bon état et près de 224 M$ seront injectés dans la réfection des structures routières.

° À la 54e Finale des Jeux du Québec, la Rive-Sud fait belle figure. Les athlètes de Boucherville ont récolté une quinzaine de médailles, ce qui a contribué à positionner la région au premier rang du classement avec un total de 95 médailles.

° La Bouchervilloise Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha remportent la médaille d’or en danse aux Championnats du monde juniors de patinage artistique en Croatie.

° Résidente de Boucherville de longue date, Denise Guilbault reçoit le prix Florence Junca Adenot de l’Ordre du mérite. Mme Guilbault est la principale organisatrice du bazar de la paroisse Saint-Sébastien.

Avril

° Les ministres Marguerite Blais et Nathalie Roy confirment conjointement le soutien financier qui assurera l’ouverture de la Maison Gilles-Carle à Boucherville, la deuxième au Québec. Ce lieu d’hébergement sera installé au second étage du Havre de la Providence dans le Vieux-Boucherville. Il accueillera 14 personnes atteintes de dégénérescence cognitive, d’incapacité physique de maladie neurologique ou autre afin de permettre un répit à leurs proches aidants.

° Opération Enfant Soleil remet un don de plus de 30 000 $ à l’Hôpital Pierre-Boucher pour l’acquisition de matériel dédié à prendre soin des enfants et des nouveau-nés en particulier.

° Les Filles d’Isabelle soulignent leur 60e anniversaire en organisant un souper auquel participent 200 convives.

° La nageuse bouchervilloise Ariane Mainville reçoit le prix Athlète Élite 2018 lors du premier Gala de l’excellence sportive en Montérégie.

° Des données publiées en 2014-2015 révèlent que près d’un adulte sur trois résidant en Montérégie fait de l’embonpoint et un sur cinq est obèse. Les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes à avoir un surplus de poids.

° Une nouvelle tendance se dessine chez les Québécois : ils prennent leur retraite plus tardivement qu’il y a 10 ans.

° L’Ordre des architectes du Québec attribue un prix d’excellence dans la catégorie Bâtiments institutionnels publics au Centre de découvertes et de services du parc des Îles-de-Boucherville.

° Le rappeur bouchervillois J.A.M. âgé de 20 ans remporte les honneurs au concours Univers-cité en spectacle qui se tient à Trois-Rivières.

° Le Centre d’action bénévole souffle sur ses 40 bougies lors de sa soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles. L’organisme dévoile en parallèle son logo 40e anniversaire.

° Le jeune comédien bouchervillois Justin Leyrolles-Bouchard obtient un rôle principal dans la production cinématographique Les Barbares de La Malbaie. Le film sortira sur les écrans en novembre.

° Le gouvernement fédéral crée trois réserves fauniques nationales afin de protéger en permanence plusieurs îles du Saint-Laurent dont celles de Boucherville.

° Le Bouchervillois Jean-Charles Daumas, peintre animalier, voit une de ses œuvres retenues par la Monnaie royale canadienne. Le tableau représente un grand pic perché sur un arbre. Il servira à illustrer le revers d’une pièce d’un dollar en nickel qui fait partie d’un ensemble de collection de six spécimens allant de cinq cents à deux dollars.

° De passage en France, le conseiller municipal Raouf Absi est intronisé Chevalier par la confrérie des Chevaliers du Goûte-Boudin de Mortagne-au-Perche.

Mai

° Inauguration d’un nouveau sentier pédestre de 1150 mètres dans le secteur du Boisé : celui du parc de la Futaie. Son aménagement a requis un investissement de 810 000 $. Le projet a pris cinq ans avant de se concrétiser.

° Deux artistes peintres, Louise Godin et Céline Laliberté, organisent une exposition-bénéfice dont les recettes sont versées à la Fondation Maison Gilles-Carle de Boucherville. Huit artistes produisent un total de trente-deux tableaux pour cet événement.

° Des citoyens bénévoles plantent 320 arbres dans le secteur Collectivité nouvelle, à Longueuil. Ces végétaux sont plantés sur des terrains municipaux.

° Transports Québec organise une rencontre d’information pour sensibiliser les citoyens aux travaux de réfection du tunnel Louis-H.-La Fontaine prévus en 2020. Le chantier qui s’échelonnera sur quatre ans comportera plusieurs étapes successives. Des entraves de longue durée sont anticipées pendant deux ans.

° La Maison Source Bleue amasse une somme record de 310 000 $ lors de sa marche annuelle.

° La Ville de Boucherville enregistre un surplus historique de 10,6 M$ au terme de l’exercice financier de 2018. Des revenus additionnels de 6 M$ provenant des droits de mutation auxquels s’ajoutent des économies nettes de 4,6 M$ expliquent ces résultats. La santé financière de la Ville se porte très bien.

° L’état de détérioration de la rue Newton, dans le parc industriel de Boucherville place cette voie publique en 9e position au classement des pires routes du Québec du CAA. Les autorités municipales déposent un avis de motion pour refaire bientôt cette voie de circulation empruntée par de nombreux poids lourds.

° Le bilan routier en Montérégie se détériore. Le nombre d’accidents mortels sur les routes connaît une augmentation : 67 personnes ont perdu la vie dans de telles circonstances en 2018, soit sept de plus que l’année précédente. À ce résultat s’ajoutent 255 personnes blessées gravement lors d’accidents de la route.

° Les entreprises de l’industrie touristique en Montérégie sont aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre. Près de 2400 personnes sont recherchées pour répondre à la demande en besoin de personnel.

° Afin de mieux préserver l’environnement, la Ville de Boucherville met fin à l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans les édifices municipaux et durant les événements qu’elle organise.

° Une voie réservée au transport en commun sera aménagée au cours de l’été sur le boulevard de Montarville, entre les rues Lionel-Groulx et Jean-Neveu.

° Le 4e Marathon SSQ de Longueuil attire 3400 coureurs à cette activité. L’événement sera de nouveau à l’affiche en 2020.

Juin

° Un millier de personnes, jeunes et adultes, effectuent une randonnée à bicyclette de plusieurs kilomètres à l’occasion de la Vélo-Fête. Au terme de l’activité cycliste, environ 3000 personnes se rassemblent au parc de la Mairie où se tient une fête familiale.

° Près de 200 personnes s’apprêtent à participer au 14e Relais pour la vie à Boucherville. Il s’agit d’une importante activité-bénéfice au profit de la Société canadienne du cancer.

° La Marche du rein attire 300 participants qui effectuent une randonnée pédestre dans le secteur du parc Vincent-d’Indy, près du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. L’événement permet de recueillir plus de 19 000 $.

° Dans le Vieux-Longueuil, près de 500 personnes se réunissent lors de la Marche pour l’Alzheimer au profit de la Société Alzheimer Rive-Sud.

° L’ex-maire de Boucherville de 1985 à 1994, Hugues Aubertin, s’éteint à l’âge de 75 ans des suites d’une longue maladie.

° Les gouvernements du Québec et du Canada investissent ensemble 500 M$ dans la réfection en profondeur du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

° La première édition de l’AéroSalon attire 12 000 personnes à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA).

° Après plusieurs mois de travaux, le deuxième stationnement incitatif situé sur le boulevard De Montarville accueille les usagers.

° L’Orchestre symphonique de Longueuil souligne les 25 ans de carrière du chef Marc David lors d’une fête à l’hôtel de ville de Longueuil.

° Le directeur de l’école secondaire De Mortagne, Daniel De Angelis, prend sa retraite après avoir passé 30 ans dans le milieu de l’enseignement.

° Au terme d’un rapport commandé par le SPAL, les citoyens de l’agglomération de Longueuil considèrent que la présence policière est insuffisante dans leur quartier, voire dans leur ville.

° Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil dépose son rapport annuel 2018. Les pompiers ont éteint 18 feux de bâtiments en plus de 12 incendies de véhicule et 63 feux extérieurs durant l’année à Boucherville. Il n’y a eu aucun décès lors de ces sinistres.

° Les activités du Club d’aviron de Boucherville ont commencé avec un mois de retard : les équipements étaient submergés et il était impossible de mettre les embarcations à l’eau. Cet organisme a souligné cette année son 45e anniversaire d’existence.