Le Réseau de transport de Longueuil (RTL), en partenariat avec Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), annonce le retour du VéloBus Jacques-Cartier. À la suite du projet pilote réalisé en 2017, ce service permet aux cyclistes de traverser le pont Jacques-Cartier du lundi au vendredi, aux heures de pointe, durant la fermeture hivernale de la piste multifonctionnelle.

La navette fera l’aller-retour entre Longueuil et Montréal, en période de pointe aux 20 minutes. Les cyclistes doivent attacher leur vélo à l’aide de sangles élastiques afin d’assurer la sécurité à bord et payer leur droit de passage, selon la tarification en vigueur sur le réseau du RTL. Le départ à Longueuil se fait à l’angle du boulevard Lafayette et de la rue de la Providence, aux abords de la piste cyclable rejoignant le pont Jacques-Cartier, et au métro Papineau, au coin du boulevard de Maisonneuve Est et de la rue Cartier à Montréal.

«Le VéloBus permet d’offrir une alternative sécuritaire pour les déplacements hivernaux à vélo entre Longueuil et Montréal. Ce projet permet de plus au RTL d’encourager les modes de transport alternatifs complémentaires au transport en commun», a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

« Nous saluons le retour du VéloBus qui témoigne des efforts d’innovation et de collaboration entre le RTL et PJCCI pour soutenir la mobilité active », a ajouté Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI. « En parallèle de cette initiative, notre Société a lancé un projet de simulation d’exploitation hivernale sur la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier afin d’évaluer le niveau de service pouvant être offert sur cette piste en hiver. »

Le service régulier est offert depuis le 16 décembre. Suivez Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) sur les médias sociaux ou abonnez- vous à leur infolettre piétons et cyclistes pour obtenir l’information quant aux conditions de la piste.