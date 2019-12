Réaménagement du stationnement De Mortagne et mise en service de la voie réservée De Mortagne

Le Réseau de transport de Longueuil annonce que le stationnement incitatif De Mortagne, sur la rue Ampère à Boucherville, accueille maintenant ses premiers clients.

« Nous sommes fiers d’appuyer des projets qui favorisent l’adoption de mode de transport écologique et efficace et qui sauront créer un avenir prospère à faible émission de carbone pour nos collectivités. Le réaménagement du stationnement De Mortagne s’ajoute aux nombreux projets qui, ensemble, contribuent à bâtir des communautés saines partout au pays. C’est en investissant dans les solutions de transport durables que les gens passeront moins de temps sur les routes et plus de temps avec leurs proches », mentionne l’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités.

« Notre gouvernement soutient le RTL afin d’offrir des alternatives intéressantes aux résidents de la Rive-Sud en amont des grands travaux qui s’annoncent dans ce secteur, notamment ceux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. C’est avec des projets novateurs comme celui-ci que nous convaincrons davantage de gens à faire le choix de se tourner vers le transport en commun pour leurs déplacements quotidiens », Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« S’inspirant des meilleures pratiques en matière d’aménagement écologique, ce stationnement est muni d’un pavé drainant et d’infrastructures de rétention pour une gestion environnementale des eaux de ruissellement. Une ceinture verte entoure présentement l’espace. Des travaux d’aménagement paysager à l’intérieur du stationnement seront également effectués le printemps prochain pour compléter le projet », a précisé M. Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.

Les clients bénéficient de 126 cases de stationnement, dont deux cases pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que de nouveaux supports à vélo. Un éclairage approprié sera aussi installé.

Deuxième phase — aménagement d’un terminus d’autobus

À terme, dans une seconde phase en 2020 qui sera réalisée par le ministère des Transports du Québec (MTQ), ce stationnement deviendra un terminus d’autobus équipé de nouveaux abribus. Le nombre de cases de stationnement sera également bonifié dans le cadre des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Ce projet est rendu possible grâce au financement des gouvernements du Canada et du Québec dans la mise en œuvre du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun. Nous remercions également la Ville de Boucherville pour sa collaboration dans ce projet.Voie réservée De Mortagne

Les clients empruntant nos lignes seront heureux d’apprendre que la voie réservée sur le boulevard De Mortagne à Boucherville, entre les boulevards Industriel et Volta, a été mise en service.

« Cette réalisation est un pas de plus dans la concrétisation du Réseau rapide d’agglomération du RTL. Nous sommes heureux d’améliorer continuellement les temps de déplacements de nos clients par la mise en place de telles mesures », a ajouté M. Jonathan Tabarah, président du conseil d’administration du RTL.