Rétro 2023 : problème de configuration sur la rue Charcot

Le projet de réaménagement d’une portion de la rue Charcot, entre de Mortagne et Jacques-Cartier, a causé bien des maux aux élus municipaux de Boucherville.

Les discussions pour le réaménagement de ce tronçon ont duré plus d’un an. Le maire Jean Martel a d’ailleurs affirmé n’avoir jamais passé autant de temps à tenter de régler un seul dossier de rue depuis qu’il a été élu il y a 14 ans. En une seule année, une dizaine de rencontres ont eu lieu entre les citoyens et les conseillers municipaux pour tenter de s’entendre sur une configuration.

Le printemps dernier, les membres du comité de la rue Charcot ont, entre autres, déposé une pétition dans laquelle ils s’opposaient à une énième version de configuration pour des raisons de sécurité envers les piétons et les cyclistes.

Selon les résidents, l’achalandage est problématique, car ce tronçon de rue résidentielle est régulièrement emprunté comme un raccourci par les automobilistes venant des secteurs du Boisé ou Harmonie. Les deux parties sont sur le point de s’entendre l’été.