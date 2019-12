La grande corvée alimentaire fait des heureux à Saint-Amable

Dans le cadre du programme Brigades Culinaires, les apprentis cuistots de l’école secondaire François-Williams à Saint-Amable ont remis 400 portions de lasagnes végétariennes au Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable.

Commanditée par Saputo, cette corvée culinaire visait à apprendre aux élèves comment réaliser une recette en grande quantité et travailler à la chaîne, tout en posant un geste positif au sein de la communauté. Ce sont donc 50 familles qui ont pu profiter gratuitement de ce soutien alimentaire.

Réalisée partout au Québec grâce aux différentes Brigades Culinaires inscrites au programme, cette corvée fut une belle occasion pour les élèves de s’impliquer dans leur communauté. C’est également une belle fierté pour l’école de pouvoir aider un organisme local dans sa mission de venir en aide aux personnes plus vulnérables en appuyant des mesures d’aide alimentaire.

Merci à tous les partenaires de la Tablée des Chefs, au Centre d’entraide bénévole de Saint-Amable, à tous les élèves, à Mme France Boisjoly et à M. Williams Provençal-Lévesque pour tout le travail accompli!