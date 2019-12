Budget: plus de 25 M$ de projets à Sainte-Julie en 2020

Le 10 décembre dernier, la Ville de Sainte-Julie a présenté son budget ainsi que son programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022. Pour la seule année 2020, la Ville a pour 25 520 813 $ de projets sur sa table de travail, dont 51 % de cette somme sera assumée par Sainte-Julie (13 019 631 $), en raison de la capacité de la Municipalité à trouver d’autres sources de financement, notamment des subventions gouvernementales.

Il est à noter que 69,8 % de ce montant de plus de 25,5 millions $, soit 17 811 335 $, sera consacré aux travaux de génie l’an prochain. Parmi eux, il y a la réfection de la rue Principale, de Coulombe à Saint-Amable; l’amélioration de la surface de roulement sur la rue Charlebois; le réaménagement du secteur chemin du Fer-à-Cheval/rue de Murano; la réfection de la piste cyclable du chemin du Fer-à-Cheval, entre Nobel et le boulevard des Hauts-Bois; la réfection de la rue Vauquelin; des travaux d’asphaltage sur les rues des Fauvettes et N.-P.-Lapierre, entre le parc de la Coulée et la rue Principale; des travaux d’aménagement paysager; ainsi que plusieurs interventions préventives sur les conduites souterraines.

Un montant de 5 477 422 $ sera quant à lui investi dans les bâtiments en 2020, soit pour la préparation du projet du futur centre multifonctionnel, la mise en place des mesures de mitigation en vue de la fermeture du pont-tunnel et la réfection de la toiture du chalet du parc Edmour-J.-Harvey.

En ce qui concerne les parcs, une somme de 1 326 450 $ leur sera réservée en 2020 afin d’entreprendre la réfection des terrains de tennis au parc Jules-Choquet; la préparation du réaménagement du parc Desrochers; le prolongement de la piste cyclable du parc Jordi-Bonet et l’acquisition d’un terrain pour le parc des Étangs-Antoine-Charlebois.

Et finalement, 702 456 $ seront dépensés pour les véhicules et équipements en 2020, soit pour la création d’une roulotte Enviro-Mobile pour des activités de sensibilisation aux enjeux environnementaux; l’acquisition ou le remplacement de véhicules municipaux; le remplacement et l’acquisition d’équipements informatiques et l’achat d’un véhicule 100% électrique.

Projets spéciaux

De plus, le budget 2020 prévoit aussi la réalisation de certains projets spéciaux afin de poursuivre l’amélioration continue des services. Parmi eux, il y a la bonification de l’horaire de garde interne à la caserne; la réalisation d’actions du Plan vert; l’élaboration d’un guide architectural pour le Vieux-Village; l’entretien des zones naturelles protégées; le remplacement de la glissade de la piscine du parc Jules-Choquet; l’entretien des mauvaises herbes selon des méthodes plus environnementales; l’augmentation de l’offre de camps de jours; l’ajout d’activités culturelles; ainsi que l’octroi de nouveaux supports à vélo à prix réduit pour les commerces.

D’autres projets spéciaux sont prévus en 2020, dont un spécial pour le 30e anniversaire de la Fête au lac; l’ajout d’une fontaine d’eau adaptée au parc du Moulin; le remplacement de buts de soccer au terrain synthétique; l’acquisition d’œuvres d’art urbain; l’ajout de tables à pique-nique dans les parcs; l’embauche de personnel pour le programme d’accompagnement des camps de jour; l’amélioration de l’offre d’animations au Médialab et l’élaboration d’une politique horticole.

42,2 M$ de nouveaux développements

• Le prochain rôle d’évaluation sera déposé à l’automne 2021 pour les années 2022-2023-2024

• Dans le rôle actuel, la valeur des immeubles est passée de 3,97 G $ à 4,02 G$ grâce aux nouveaux développements; (+ 42,2 M$)

• Ces nouveaux développements apportent des revenus supplémentaires qui permettent de limiter la hausse moyenne de taxes. (Mention de source : ville de Sainte-Julie)