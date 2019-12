Contrecoeur adopte son budget 2020

Le conseil municipal de la Ville de Contrecœur, a déposé son budget 2020 le 9 décembre dernier lors d’une assemblée extraordinaire. Le conseil a ainsi dévoilé ses prévisions budgétaires pour la prochaine année, mais également son plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021 2022.

Compte de taxes pour la maison unifamiliale moyenne

Le taux de la taxe foncière résidentielle est légèrement à la hausse et passe de 0,6100 $ par 100 $ d’évaluation à 0,6153 $ par 100 $ d’évaluation pour l’année 2020 soit une augmentation de 0,8%.

De plus, une hausse de 6 $ par logement du tarif des matières résiduelles et de 40 $ par logement du tarif d’égout fera passer le compte de taxes global à un montant 2 217,12 $ pour un propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne évaluée à 251 766 $. Pour ce même propriétaire, cela représente une hausse de 2,75 % par rapport à l’année 2019, soit un montant de 59,35 $.

La hausse du tarif d’égout s’explique entre autres par une augmentation des dépenses reliées aux travaux majeurs d’agrandissement des installations d’assainissement des eaux usées. Pour les citoyens n’ayant pas le service d’égout, le compte de taxes global augmentera de 0,95 %. Le tarif pour l’eau potable demeure inchangé à 207 $ par logement pour l’année 2020.

En 2020, les taux de taxation commercial et industriel augmenteront de 2% pour se situer à 1,4872 $ par 100 $ d’évaluation pour le secteur commercial et à 1,5914 $ par 100 $ d’évaluation pour le secteur industriel.

La Ville de Contrecœur est en pleine croissance et mettra en œuvre plusieurs projets majeurs dans les prochaines années pour développer son plein potentiel, dont des aménagements favorisant l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent, ce qui augmentera encore davantage ses attraits. De nouvelles dépenses sont également budgétées pour la réalisation d’actions découlant du nouveau plan de développement durable.

« Nous avons présenté un budget réaliste à notre croissance continue qui respecte la capacité de payer de nos contribuables tout en investissant d’importantes sommes dans la mise aux normes de nos infrastructures d’eau potable et des eaux usées. Nous avons de nombreux projets porteurs pour la région dont le développement de la zone commerciale et l’aménagement de la place François-De Sales-Gervais qui nous permettront de répondre aux besoins de nos citoyens en leur donnant un accès privilégié au fleuve Saint-Laurent, mais également afin de devenir une Ville de premier plan au niveau économique » mentionne la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Le budget 2020 se chiffre à 15 345 130 M$, en hausse de 7,14 % par rapport à celui de 2019 qui s’élevait à 14 511 762 M$. Pour équilibrer son budget, la Ville pourra compter sur des revenus supplémentaires provenant de l’augmentation de sa richesse foncière. La Ville de Contrecœur a également dû accroître ses services municipaux pour répondre aux besoins de sa population qui est passée de 6000 habitants à 9000 habitants en dix ans. La Ville a donc investi davantage dans l’entretien et l’amélioration de son réseau routier municipal.

Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022 : investissements importants de 23 946 033 M$ en 2020

Pour ce qui est du Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2020-2021-2022, le conseil municipal a planifié des investissements de l’ordre de 43 M$ pour les trois prochaines années. Parmi les projets prévus en 2020, il y aura la continuité de la mise à niveau de plusieurs bâtiments municipaux après l’analyse complète des actifs de la Ville ainsi que la poursuite des travaux d’agrandissement de la station d’épuration des eaux usées ainsi que de la nouvelle réserve d’eau potable à l’usine de filtration. Il y aura aussi, à l’été 2020, le début des travaux d’aménagement du parc François-De Sales-Gervais, un projet estimé à 2 M$ qui a pour but d’augmenter l’attractivité du centre-ville de Contrecœur et de rendre plus accessibles à ses citoyens les rives du fleuve Saint-Laurent et qui a obtenu une subvention d’un million de dollars de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

« En 2021-2022, nos investissements concerneront certains dossiers déjà entamés notamment le développement de la Zone industrialo-portuaire et du Pôle logistique régional, la construction d’une réserve d’eau potable, l’installation de réacteurs UV ainsi qu’un détecteur d’hydrocarbure à l’eau brute ainsi que des travaux dans les parcs Pierre-Eucher-Cormier et Barbe-Denys-de La Trinité en plus de la poursuite, par étape, de notre plan d’intervention pour le remplacement de nos infrastructures ayant atteint la fin de leur durée de vie utile. La construction ou le réaménagement de la caserne du Service de sécurité incendie est également un projet important à réaliser au cours des trois prochaines années. Tous ces projets permettront d’améliorer le niveau de vie de nos citoyens tout en favorisant un environnement plus sain et sécuritaire avec du transport actif et de nouveaux aménagements conviviaux et attrayants », souligne la mairesse Maud Allaire.

Les contribuables peuvent consulter les différents documents sur le budget et les finances de la Ville sur son site Internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca. À partir de l’onglet VILLE, cliquer sur la page BUDGET ET FINANCES pour accéder à la présentation du budget 2020 et du programme triennal d’immobilisations 2020-2021-2022.