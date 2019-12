16 arrestations lors de l’opération antidrogue à Longueuil

L’opération antidrogue menée hier par la Section lutte au crime organisé du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) s’est terminée par l’arrestation de 16 personnes. Elles comparaîtront pour la plupart ce matin au palais de justice de Longueuil, et pourraient faire à des accusations de possession en vue de trafic, trafic de stupéfiants et complot.

Rappelons que hier, le 10 décembre à 5 h du matin, la Section lutte au crime organisé du SPAL a exécuté un total de 26 mandats, principalement sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, soit 9 mandats de perquisitions visant des domiciles privés et 17 mandats de perquisitions visant des véhicules automobiles. Il s’agit de véhicules ayant été utilisés par les trafiquants, alors que se déroulait l’enquête. Ces 17 véhicules furent saisis à titre de biens infractionnels.

La valeur totale des saisies s’élève à environ 350 000 $. Cela inclut des biens infractionnels, de l’argent, des armes, de la drogue, ainsi que plusieurs autres items reliés au trafic de stupéfiants. Les perquisitions ont eu lieu sur la rue Athènes, à Brossard, et sur les rues Latour, Mackay, Payer, Place Édouard, dans l’arrondissement Saint-Hubert, ainsi que Terrasse Decelles, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil, ainsi que dans les villes de Candiac et Laprairie.