L’opération antidrogue du SPAL toujours en cours : dix arrestations

Environ 130 policiers, agents et enquêteurs, ainsi que le maître-chien, le groupe d’intervention et la section de l’identité judiciaire du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont perquisitionné neuf résidences et procédé à plusieurs arrestations, tôt ce matin.

Six hommes et quatre femmes, âgés entre 17 et 43 ans, pour la plupart connus des services policiers ont été arrêtés. Il pourrait y avoir d’autres arrestations au cours de la journée.

Ils pourront faire face à des accusations de possession, trafic de stupéfiants et complots.

Les groupes d’intervention et escouade canine de Sûreté municipale de Sherbrooke, Sûreté du Québec et SPVM ont porté assistance au SPAL lors de cette enquête et dans le cadre des perquisitions.

Les perquisitions sont en cours sont sur la rue Athènes, à Brossard, et sur les rues Latour, Mackay, Payer, Place Édouard, dans l’arrondissement Saint-Hubert, ainsi que Terrasse Decelles, dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil, ainsi que dans les villes de Candiac et Laprairie.