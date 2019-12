La Bouchervilloise Brigitte Jalbert honorée à la remise des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin

La présidente et directrice générale de l’entreprise bouchervilloise Les Emballages Carrousel a récemment été honorée à l’issue de la remise des Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC. Brigitte Jalbert fait partie des six lauréates récompensées lors de ce gala qui a rendu hommage à des entrepreneures d’exception. Elle est d’ailleurs la seule Québécoise parmi le groupe. Son prix s’inscrit dans la catégorie de l’excellence entrepreneuriale.

« Nous sommes fières et honorées de souligner les incroyables réalisations des lauréates de cette année, a soutenu Alicia Skalin, co-PDG et responsable des activités, Femmes d’influence. À l’approche de la nouvelle décennie, la réussite de ce groupe d’innovatrices et d’agentes de changement est annonciatrice d’un avenir radieux pour le milieu canadien des affaires. »

Les organisateurs de cette soirée ont établi un nouveau record cette année en ayant reçu 9000 mises en candidature à travers le pays.

Brigitte Jalbert s’est réjouie d’avoir été choisie parmi les lauréates. « Je suis profondément touchée par cet honneur parce que je considère qu’une femme d’influence est en mesure de voir loin et grand, de créer un projet, de bâtir une mission, de convaincre et d’unir des gens autour d’un grand rêve et tout ça, parce que cette femme est authentique et fidèle à ce qu’elle est. En me remettant ce prix, on me confirme que je suis ce genre de leader et je l’accepte en toute humilité », a-t-elle mentionné lors de son discours de remerciement.

Un jury composé de 12 dirigeantes d’entreprises canadiennes a eu la tâche de désigner les lauréates. Parmi le groupe figuraient Françoise Lyon, présidente et associée directrice, DGC Capital, Karen Brookman, associée et chef de l’innovation, West Canadian Digital Imaging, Karen Greve Young, chef de la direction, Futurpreneur, et Paulette Senior, présidente et directrice générale, Fondation canadienne des femmes.

« Une pionnière se caractérise par son indéfectible volonté d’innover et d’atteindre l’excellence, par sa persévérance et par le courage dont elle fait preuve en remettant en question le statu quo », a affirmé Greg Grice, vice-président directeur, Services financiers à l’entreprise, RBC. « D’innombrables entrepreneures ont fait leur place dans le milieu canadien des affaires grâce à ces qualités, et leur parcours est une source d’inspiration pour la prochaine génération d’entrepreneurs. Nous sommes fiers de souligner leurs réalisations en remettant les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC. »

Au début novembre, Mme Jalbert s’était illustrée au 19e gala annuel Prix Femmes d’affaires du Québec où elle a remporté le Prix Demers Beaulne, catégorie Entrepreneure, grande entreprise.