Armand Lefebvre: 45 ans de bénévolat

Armand Lefebvre fait du bénévolat depuis 45 ans. Très impliqué auprès des jeunes, il donne également de son temps pour améliorer le bien-être des personnes âgées et pour les anciens combattants afin qu’on ne les oublie jamais.

Résident de Boucherville depuis 52 ans, cet homme de 83 printemps a toujours aimé relever les défis. En grande forme et encore très actif dans la communauté, Armand Lefebvre reconnaît que le bénévolat lui apporte beaucoup de bonheur dans sa vie. « Je n’ai pas eu d’enfant, mais j’ai toujours eu une grande motivation pour aider les jeunes », confie celui qui a fondé en 1976 le Corps de cadets de l’Armée 750 L’Escaut et qui a mené une carrière de 32 ans dans l’enseignement, dont 19 ans à l’école secondaire De Mortagne et neuf ans au poste de directeur de différentes écoles sur la Rive-Sud.

M. Lefebvre a œuvré longtemps au sein des cadets comme officier de réserve. Lorsqu’il quitte le mouvement, en 1984, il a le grade de major. Toujours pour la jeunesse, il a occupé la présidence de la Fondation de l’école De Mortagne de 1983 à 1993.

« Le bénévolat est une richesse dans la société, car il contribue à améliorer la qualité de vie, développe l’esprit de fraternité et de partage et rapproche les gens. Pour moi, il me fait sentir utile, et c’est une valeur qui s’ajoute à ma vie. Vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit : il y a plus de joie à donner qu’à recevoir », souligne-t-il.

M. Lefebvre a également cofondé en 1996 la Légion royale canadienne, filiale 266, Pierre-Boucher avec feu Laurent Rivard. Il a occupé la présidence de l’organisme de 2002 à 2005 et de 2013 à 2019. Si la mission de l’organisme était au départ d’aider les anciens combattants canadiens, de perpétuer et de préserver leur mémoire, s’est ajouté au fil des ans, l’aide communautaire auprès des jeunes et des aînés. Le grand bénévole a été nommé en 2009 Légionnaire de l’année au niveau provincial.

La liste de son bénévolat est longue et sa contribution auprès des aînés est également appréciable puisqu’il a été premier vice-président de la Fondation Jeanne-Crevier de 2008 à 2013 et premier vice-président de la Commission des aînés de 2013 à 2018.

M. Lefebvre s’est aussi intéressé à la politique. Il a été attaché politique pour le député libéral Pierre Moreau de 2003 à 2005 et conseiller municipal à Boucherville de 2005 à 2009.

En 2007, la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec Pierre Duchesne lui est décernée, et celle de l’Assemblée nationale en 2017. Il a de plus reçu plusieurs décorations militaires.