La Fondation du cégep Édouard-Montpetit accueille une nouvelle présidente à son CA

La Fondation du cégep Édouard-Montpetit est fière d’accueillir Nancy German, présidente de Primacom, cabinet de communications et de relations stratégiques, comme présidente du conseil d’administration.

Le conseil d’administration a aussi élu Pascal Grenier, vice-président, Exploitation, Technologies et Innovation mondiales de CAE, chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé.

« Nous sommes heureux de compter sur l’expérience et le leadership de Nancy German et de Pascal Grenier ainsi que de tous les membres du conseil pour nous aider à réaliser les grands projets porteurs d’avenir pour le cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) », affirme sa directrice générale, Marie-Krystine Longpré.

Nancy German succède à Serge Brasset, conseiller stratégique et administrateur de sociétés certifié, qui a dirigé le conseil d’administration de 2016 à 2019. Son implication au sein de la Fondation, qu’il a fondée en 1994, est remarquable. « Grâce à la Fondation, les étudiants du cégep Édouard-Montpetit et de l’ÉNA, tout comme les professeurs et les membres du personnel, bénéficient d’un outil de financement additionnel qui apporte une valeur ajoutée à la réalisation de leurs projets », indique Serge Brasset.

« L’engagement et le dévouement de Serge Brasset ont contribué à la fidélisation de nombreux partenaires et au développement de la Fondation qui est aujourd’hui reconnue comme l’une des plus performantes du réseau collégial », ajoute Marie-Krystine Longpré.

À propos de Nancy German et de Pascal Grenier

Nancy German est une stratège reconnue dans le domaine des communications qui a consacré sa carrière à guider et à conseiller un grand nombre de hauts dirigeants ainsi que leurs équipes dans la gestion proactive d’enjeux d’affaires et de défis de marketing. Elle a travaillé au sein d’entreprises nationales et internationales de divers secteurs, incluant l’aérospatiale, la distribution alimentaire, les services bancaires et l’industrie forestière ainsi que d’agences de relations publiques de renom. En 2014, elle a fondé Primacom, cabinet de communications et de relations stratégiques, après une riche carrière comme vice-présidente, Communications de Pratt & Whitney Canada, de 2001 à 2014. Nancy German est diplômée de l’Université de Montréal en Traduction et de HEC Montréal en Marketing.

Pascal Grenier est responsable de l’Ingénierie, de la Fabrication, de l’Approvisionnement, de l’Assurance de la qualité, de l’Innovation, des TI et des Solutions numériques pour l’ensemble des secteurs de l’entreprise. Il est aussi membre du comité de direction. Œuvrant au sein de CAE depuis plus de 20 ans, il a occupé divers postes aux responsabilités croissantes et a participé à presque tous les aspects des produits et services de CAE. Pascal Grenier détient un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique Montréal. Il est également membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.