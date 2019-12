Longueuil adopte un budget de 447,4 M$ pour 2020

La Ville de Longueuil a adopté son budget pour 2020 lors d’une séance extraordinaire mardi. Ce budget responsable s’élève à 447,4 M$, ce qui représente une hausse de 4,8 % par rapport à 2019.

Rappelons qu’à la suite de deux années de gel de taxation, la Ville propose dans ce nouveau budget une hausse de 2,5 % du compte de taxes moyen d’une propriété résidentielle pour maintenir la qualité de ses services et investir dans de nouveaux projets et programmes qui bénéficieront à l’ensemble de la population.

Les revenus additionnels en provenance du développement immobilier (5,6 M$) et du renouvellement du pacte fiscal (2 M$) ont aussi compensé l’augmentation des dépenses prévues, entre autres, pour la hausse de la quote-part à l’agglomération (7,9 M$), l’indexation des dépenses liées à la rémunération, aux contrats de déneigement et de marquage de la chaussée, et au prix du carburant (5,5 M$), ainsi qu’à des projets annuels importants en matière de services aux citoyens et d’environnement (3,9 M$).

« Ce budget nous permet à la fois d’assurer une saine gestion financière, de maintenir et même de bonifier la qualité de nos services aux citoyens », a affirmé Sylvie Parent, mairesse de Longueuil.

Parmi les exemples de bonification des services, notons :

· la poursuite du déploiement de la collecte des matières organiques faisant en sorte qu’à la fin de l’année 2020, ce sont plus de 72 000 portes de Longueuil qui seront desservies par ce programme;

· l’amélioration de l’éclairage des rues et des parcs de façon à accroître la sécurité;

· un programme d’aide financière pour les citoyens aux prises avec l’agrile du frêne;

· la prolongation des heures d’ouverture du Centre de services aux citoyens (311).

En ce qui concerne ses compétences d’agglomération, Longueuil crée deux nouvelles réserves financières pour réinvestir et assurer la pérennité des infrastructures d’eaux potables et usées en plus de mettre à niveau le budget du service de police, ce qui permettra notamment le maintien de son équipe intégrée d’intervention et de soutien aux victimes d’exploitation sexuelle.

« Respectant la capacité de payer des contribuables, les choix responsables et garants d’avenir qui ont été faits en élaborant ce budget témoignent de notre volonté d’en faire toujours plus pour nos citoyens et pour les générations qui nous suivront », a conclu Mme Parent.

Le budget 2020 de Longueuil est disponible à longueuil.quebec/budget.