La Ville de Sainte-Julie récupère le liège et adhère au programme #RemplisVert

La Ville de Sainte-Julie est fière d’annoncer deux nouvelles initiatives en lien avec son Plan vert, réaffirmant sa volonté de réduire l’empreinte écologique de la Ville et de ses citoyens par de meilleures pratiques environnementales.

À partir de maintenant, les citoyens peuvent recycler leurs bouchons de liège en les déposant dans le bac prévu à cet effet dans l’entrée principale de l’hôtel de ville. Le contenant

clairement identifié permet de recycler les bouchons de liège naturel, aggloméré et mixte de style Twin Top®. Les bouchons synthétiques et cirés ne sont pas acceptés. Les bouchons

ainsi récupérés seront par la suite envoyés à l’organisme ReCORK pour être revalorisés.

La Ville a également adhéré au mouvement #RemplisVert qui indique aux passants qu’ils sont les bienvenus pour remplir leur bouteille d’eau réutilisable. Initié en Estrie en juin 2019

par des frères et sœur âgés de 5 à 13 ans, ce projet a pour objectif d’inviter les gens à limiter leur consommation de bouteilles en plastique et à boire l’eau du robinet. Des autocollants

#RemplisVert ont donc été apposés dans les vitrines de l’hôtel de ville, de la bibliothèque et du pavillon Thérèse-Savard-Côté au parc Jules-Choquet.

« Ces initiatives font suite à de nombreuses autres annoncées au cours des derniers mois : abolition des bouteilles d’eau dans les édifices municipaux, programme d’accompagnement

Tendance Zéro Déchet et installation de conteneurs de récupération des bouteilles de verre. Je remercie particulièrement le Comité de l’environnement pour sa volonté à lutter contre les

changements climatiques afin d’offrir un environnement de qualité à nos citoyens », a précisé la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy. L’ensemble des initiatives de la Ville de SainteJulie se trouvent sur le site ville.sainte-julie.qc.ca.