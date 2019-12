Des jeunes athlètes du collège Charles-Lemoyne font une collecte de vêtements pour l’Abri de la Rive-Sud

Une touchante collecte signée d’une équipe de football

En octobre dernier et de concert avec son équipe juvénile de football les Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne, Andreï Délinois, jeune athlète de 4e secondaire, a organisé une collecte de vêtements chauds pour les sans-abris. Le fruit de leur collecte fut remis à l’Abri de la Rive-Sud qui était plus qu’impressionné de l’ampleur de la récolte. En effet, c’est l’équivalent de 51 sacs de vêtements incluant plus de 30 manteaux d’hiver et près de 20 carte-cadeaux Tim Hortons qui ont été livrés chez l’organisme longueuillois. Les jeunes se sont tous mobilisés afin de rendre cette initiative représentative de l’importance de donner au suivant. « J’ai été très impressionné de la participation de tout le monde, autant mes coéquipiers que le personnel enseignants du collège; c’est devenu une activité qu’on a fait en équipe comme sur le terrain, c’est vraiment touchant », a indiqué Andreï.

Le coordonnateur football, Michel-Pierre Pontbriand, tient à encourager ses protégés à donner de leurs temps pour des causes humanitaires, car tous n’ont pas la même chance qu’eux dans la vie. Le collège Charles-Lemoyne et Michel-Pierre Pontbriand sont heureux de la réceptivité des deux campus du collège où tous se sont mobilisés pour soutenir l’action des jeunes athlètes de football. De plus, l’Abri de la Rive-Sud viendra faire une conférence auprès des jeunes du collège afin de les sensibiliser à la réalité sur l’itinérance.

La mission de l’Abri de la Rive-Sud est d’accueillir, héberger, épauler et référer des femmes et des hommes sans-abri pour les aider à se sortir de la rue. Ce sont 650 personnes qui ont reçu ce soutien dans la dernière année. L’organisme a été très touché de savoir que des jeunes joueurs de football désirent s’impliquer pour aider les personnes en situation d’itinérance. « Pour plusieurs des personnes aidées, la jeunesse représente le point de rupture avec leur bien-être. Ceci les mène parfois vers une trajectoire remplie d’embûches. L’inspiration de ces athlètes laisse présager qu’ils ont su faire la différence envers les personnes que nous aidons. Donc, grâce à cette première grande collecte, plusieurs personnes porteront un morceau de réconfort cet hiver » mentionne Julie Tessier, coordonnatrice clinique à l’Abri de la Rive-Sud.