Danièle Henkel, Hassoun Camara et André Champagne participent à l’initiative Le français s’affiche !

Le Cégep Édouard-Montpetit invite la population à découvrir les messages portant sur la langue française que Danièle Henkel, entrepreneure, fondatrice et présidente-directrice générale des Entreprises Danièle Henkel, Hassoun Camara, analyste sportif et ancien joueur de soccer de l’Impact de Montréal, et André Champagne, journaliste, animateur, chansonnier et propriétaire des Communications André Champagne, ont formulés à l’intention des étudiants du campus Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA).

Le français, une source de fierté

Que ce soit sur un terrain de soccer, sur une scène ou en affaires, le français a son importance et il est utile. Il permet d’être clair, d’exprimer sa pensée, de communiquer, de se présenter et de se distinguer. La langue française fait partie de l’identité des Québécois qui l’ont choisie comme langue commune.

« On a décidé que le français, c’était notre identité. Le français, c’est qui nous sommes. Il faut donc bien l’écrire, bien le parler, en être fier et devenir responsable, en tant que citoyen, de porter le français. C’est une implication personnelle. C’est une façon d’être et de vivre », affirme Danièle Henkel.

Le français, c’est la responsabilité de tous. Il faut bien le maitriser. C’est un tremplin vers la réussite, et cela, tant dans les milieux scolaires que dans les milieux professionnels. En affaires comme dans les études, la qualité de la langue rime avec réussite. Il faut soigner sa langue et avoir à cœur de toujours s’améliorer.

Les autres nouveautés du mois

Parmi les autres nouveautés de l’espace Web Le français s’affiche ! se trouvent deux nouvelles capsules du jeu linguistique « Vox populi autour d’une langue ». En les visionnant, les internautes pourront découvrir les mots qui font rêver les étudiants du cégep Édouard-Monptetit et de l’ÉNA, ainsi que les expressions qu’ils utilisent et préfèrent.

Dans le Coin des lecteurs, Jean Carlo Lavoie, agent administratif à la bibliothèque du campus de Longueuil du cégep, parle de Leo Perutz, un auteur, contemporain de Franz Kafka, qui le passionne et qu’il souhaite faire découvrir ou redécouvrir.

Enfin, la population est invitée à « aimer » et à suivre la page Facebook Le français s’affiche !

Le français s’affiche ! en bref

Le français s’affiche ! est un centre virtuel de références destiné à l’amélioration et à la promotion de la langue française. Il a été lancé en décembre 2015. Le contenu que l’on y trouve permet de faire découvrir à la communauté la beauté et la richesse de la langue française sous toutes ses formes. C’est aussi un espace Web où les membres du personnel et les étudiants peuvent entamer ou poursuivre une démarche d’amélioration du français.