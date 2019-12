Une bourse de 3 000 $ pour un jeune golfeur prometteur de la région

Les jeunes athlètes d’aujourd’hui sont peut-être les vedettes sportives de demain et il est donc important de leur apporter appui et soutien lors de leur progression. C’est dans ce but que le Programme de bourses Golf Québec / Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) a remis récemment 81 000 $ en bourses individuelles à 30 étudiants.

Les meilleurs jeunes golfeurs du Québec âgés entre 13 et 18 ans ont été honorés lors d’une cérémonie organisée il y a quelques jours au Club de golf de La Vallée du Richelieu. Parmi eux, on remarquait Félix Bouchard, 16 ans, qui a reçu une bourse Excellence académique de 3 000 $.

Le jeune résident d’Otterburn Park et membre du club de Sainte-Julie s’est distingué en terminant deuxième à égalité lors de la Série d’automne Premiers élans et quatrième à égalité à l’Invitation junior Graham Cooke, en plus de prendre le septième rang à égalité à l’Omnium junior du Québec. Félix s’est également qualifié pour les deux dernières rondes du Championnat canadien junior la saison dernière.

Il est à noter que Félix étudie en 4e secondaire au programme Sport-études de l’École De Mortagne à Boucherville et il a maintenu une moyenne scolaire de 88 % en 3e secondaire.

« Le premier cycle de cinq ans de ce programme de bourses fut vraiment une réussite à tous points de vue. Ensemble, la FAEQ et Golf Québec ont démontré la pertinence et l’importance du soutien financier offert aux nombreux athlètes depuis sa création », a souligné à cette occasion Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec. « L’impact fut immédiat pour les jeunes, autant sur les parcours que sur les bancs d’école. Les performances sur les scènes provinciale, nationale et même internationale sont impressionnantes. Voilà pourquoi nous nous engageons pour un autre cycle de cinq années. La majorité des donateurs ont réitéré leur soutien financier, ce qui démontre clairement leur satisfaction et appréciation. Ceci, combiné à la contribution du Défi 808 Bonneville, nous permet d’augmenter l’enveloppe des bourses de 73 000 $ à 81 000 $ annuellement et, conséquemment d’offrir des bourses à plus d’athlètes. »