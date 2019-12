La tour du Stade olympique de Montréal honorera les bénévoles du Québec  le 5 décembre

Elle sera illuminée en bleu, vert et blanc, couleurs officielles de la campagne de promotion et de valorisation du bénévolat portée par le Réseau de l’action bénévole du Québec.

Dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles (JIB), qui a lieu le 5 décembre de chaque année, la tour du Stade olympique de Montréal sera spécialement illuminée pour souligner l’apport inestimable des bénévoles dans le monde. L’éclairage débutera le 5 décembre au coucher du soleil et se terminera le 6 décembre à l’aube.

Les couleurs de l’éclairage (bleu, vert et blanc) dérivent de la campagne Le bénévolat : plaisir personnel, mieux-être collectif, que le RABQ a lancée au printemps dernier. Cette campagne triennale est comprise dans la Stratégie gouvernementale en action bénévole 2016-2022 : un geste libre et engagé. Son but est de promouvoir et de valoriser l’action bénévole au Québec, ainsi que de défaire les mythes qui sont souvent associés au bénévolat.

« Les bénévoles doivent être remercié(e)s tout au long de l’année. Grâce à eux, notre société se porte mieux. On leur doit toute notre reconnaissance. La JIB est une occasion pour exprimer notre gratitude, or cela doit se faire également au quotidien », explique Marilyne Fournier, directrice générale du RABQ.

De plus, le public est invité à photographier la Tour éclairée et à partager ses meilleures photos avec le RABQ. Une carte cadeau de 100$ de Gosselin Photo sera remise à la personne ayant la photo la plus populaire sur le compte Facebook du RABQ. Toutes les conditions du concours sont disponibles sur le site www.rabq.ca/concours.