Belle récolte pour des gymnastes de Boucherville au Portugal

Les gymnastes du club Les Réflexes de Boucherville ont fait une belle récolte de médailles lors de leur participation à une compétition internationale à Gaia, au Portugal. Cinq des huit participantes sont revenues avec des médailles au cou.

Laurie Gagnon a raflé la médaille d’or dans la catégorie sénior A. L’athlète inscrite dans le programme Alliance sport-études au cégep Édouard-Montpetit s’entraîne 27 heures par semaine.

Florence Genest a pour sa part remporté la médaille d’argent dans la catégorie Kids B. Elle fréquente l’école primaire Les Jeunes Découvreurs et s’entraîne 16 heures par semaine.

Mélodie Désilets a mis la main sur la médaille d’or dans la catégorie Youth B. Elle est inscrite en Sport-études à l’école secondaire De Mortagne et s’entraîne environ 27 heures par semaine. Dans cette catégorie, Louann St-Pierre est arrivée au 4e rang. L’élève de l’école primaire Paul-VI s’entraîne 18 heures par semaine.

Dans la catégorie Youth A, Justine Déry est montée sur la plus haute marche du podium. Dorianne Roy-Bureau a quant à elle grimpé sur la deuxième marche du podium. Ces deux athlètes sont en Sport-études à De Mortagne et consacrent 27 heures par semaine à leur sport.