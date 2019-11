Les parents sont très inquiets: la garderie La Chanterelle est à vendre

La garderie privée La Chanterelle est à vendre. Le propriétaire de l’établissement de la rue De Montbrun, à Boucherville, a signifié au ministère de la Famille, le 19 novembre dernier, son intention de procéder à une vente d’actifs.

Depuis plus de deux semaines, plusieurs parents d’enfants qui fréquentent l’établissement vivent un grand stress, ne sachant trop quel avenir est réservé au service de garde. Certains craignaient qu’il ne ferme ses portes, qu’il soit vendu, ou encore relocalisé ailleurs. Le climat d’incertitude est si grand qu’au moins cinq éducatrices sur neuf auraient quitté leur emploi et une trentaine d’enfants auraient été retirés, selon une employée qui est demeurée en poste et avec qui La Relève s’est entretenue.

Le 7 novembre dernier, le propriétaire de la garderie, Max Dorléans, a envoyé un courriel aux parents des enfants indiquant que la garderie serait bientôt vendue. « J’aurais voulu que les événements se déroulent différemment, malheureusement, je suis arrivé à cette impasse. Sachez que j’ai fait de multiples demandes auprès de différentes autorités et différents ministères québécois toujours sans réponse. Il est évident que je ne peux pas vous attendre davantage en espérant obtenir une réponse positive de la part du gouvernement. La vente de la garderie est conséquemment la meilleure solution dans l’immédiat. Le propriétaire de la bâtisse a été informé, les acheteurs auront la chance de le rencontrer la semaine prochaine.»

La garderie détient un permis de 64 places, dont 10 pour les poupons, mais selon une autre source, elle n’est pas fréquentée au maximum de sa capacité. Des ennuis financiers seraient à la source du problème, d’après certains parents. Le propriétaire, M. Dorléans, n’a pas donné suite à nos appels.

Contribuant à alimenter davantage l’insécurité des parents, le propriétaire de l’immeuble, Gestion immobilière MAVO, a transmis au propriétaire de la garderie un avis d’expulsion le 23 octobre dernier. Cet avis serait effectif le 1er décembre prochain.

Bel et bien à vendre

Le relationniste au ministère de la Famille, Alexandre Noël, a confirmé au journal qu’une rencontre a bel et bien eu lieu mardi dernier avec le propriétaire de la garderie qui leur a fait part de son intention de vendre. « Le titulaire du permis a assuré le ministère que son offre de service de garde allait continuer et qu’il assurerait la santé et la sécurité des enfants jusqu’à ce que la vente soit réalisée », a précisé M. Noël. Le ministère a indiqué qu’il l’accompagnerait dans sa démarche de vente.

Avis de 90 jours

Selon la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, lors de la vente d’une garderie, le futur acquéreur doit obtenir d’un service de police une autorisation d’absence d’empêchement. Celle-ci doit ensuite être acheminée au ministère de la Famille qui autorise les ventes d’actifs ou les transferts de permis. Si un propriétaire d’une garderie souhaite fermer son établissement, il doit aviser par écrit le ministre de la Famille et les parents 90 jours à l’avance.

De l’aide

Des parents inquiets s’étaient tournés vers les membres du conseil municipal de Boucherville pour demander de l’aide lors de leur assemblée publique. Ils ont également contacté la députée Nathalie Roy. Mais puisque la garderie est privée, les moyens d’intervention sont restreints. « Nous compatissons avec les parents, mais nous sommes limités dans nos actions, car il s’agit d’une entreprise privée. Nous les avons dirigés vers La Place 0-5 ans, un guichet d’accès aux places en services de garde reconnus au Québec, ainsi que sur le site ma garderie.com pour qu’ils puissent inscrire leurs bambins sur la liste d’attente. Nous espérons qu’ils puissent trouver une place rapidement dans une autre institution, mais évidemment, ils ne peuvent passer devant un autre parent », a indiqué l’attachée de presse de la députée, Sylvie Trépanier, avant que le projet de vente soit confirmé.

Quelque 1000 personnes sont présentement inscrites sur la liste d’attente La Place 0-5 pour avoir accès à un service de garde à Boucherville. Mentionnons que les frais de garde quotidiens à La Chanterelle sont de 43 $ par enfant et de 48 $ par poupon âgé de 18 mois et moins.

Enfin, soulignons que le ministère de la Famille a récemment octroyé un permis pour l’ouverture d’une nouvelle garderie privée à Boucherville. Des discussions ont cours actuellement avec la Ville sur ce sujet.