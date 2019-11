Les adeptes du hockey-balle sont nombreux à jouer à Boucherville: Les Staches champions provinciaux

Les joueurs de hockey-balle (dek hockey) de la ligue de Boucherville sont passés maîtres dans l’art de manier la balle. L’équipe Les Staches a remporté la grande finale de la catégorie mixte compétitif lors des championnats provinciaux qui se tenaient récemment à Petite-Rivière-Saint-François, dans Charlevoix.

Les compétitions qui se sont étalées sur trois semaines ont réuni quelque 3000 joueurs provenant de partout au Québec.

Pour leur première année de participation aux championnats, les équipes de Boucherville ont laissé bonne impression, et plusieurs formations ont atteint les rondes éliminatoires. Les joueurs de la ligue de Boucherville ont affronté notamment les équipes de Laval, de la Rive-Sud, de la Montérégie, de Lanaudière, de Québec, de Beauce, de Shawinigan, de Rimouski et de la Côte-Nord. L’équipe Les Staches a pour sa part connu un parcours préliminaire quasi parfait, pour ramener le précieux trophée à la maison.

Du haut calibre

« Les joueurs de la ligue de Boucherville sont très forts, fait valoir le président Jocelyn Décary. Pour établir leur calibre de jeu, nous avons mis en place un système de cotation d’un à dix, et plusieurs se positionnent au sommet.»

Ce sport est en pleine progression depuis quelques années à Boucherville. La ligue locale compte 140 équipes de catégories adulte et junior. Une trentaine d’entre elles s’adressent aux jeunes de moins de 18 ans.

« Le hockey-balle attire des joueurs de partout. Les heures plus accessibles et les coûts moindres que ceux exigés au hockey traditionnel expliquent l’attrait grandissant », mentionne M. Décary.

Une équipe est composée de sept à dix joueurs, et le jeu se déroule à trois contre trois. Comme équipements, les joueurs n’ont besoin que d’une balle, des espadrilles, des protège-genoux, un casque avec attache et des gants.

Des compétitions sont organisées un peu partout au Canada et aux États-Unis et des joueurs tels qu’Alex Burrows font la promotion de ce sport afin que celui-ci soit reconnu comme étant une discipline olympique. Il a lancé l’an dernier une association de hockey-balle couvrant le territoire de l’Amérique du Nord.

Certains matchs des championnats provinciaux seront diffusés au cours du mois de novembre sur les ondes de RDS.