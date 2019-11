L’équipe de football des Lynx accède à la finale du Bol d’or

L’équipe de football des Lynx du cégep Édouard-Montpetit s’est taillé une place pour la grande finale collégiale du Bol d’or du Réseau du sport étudiant du Québec après une lutte serrée en demi-finale contre la meilleure équipe du classement de la saison régulière. Le match aura lieu le vendredi 15 novembre 2019 au Cégep de Thetford.

Une demi-finale enlevante

La formation a rassemblé toutes ses énergies face au Noir et Or du Collège de Valleyfield, ce qui lui a permis de remporter le match avec un pointage de 34 à 30, lors de la demi-finale tenue le samedi 9 novembre.

Dès les premières minutes du premier quart, les Lynx ont pris les devants 7 à 0 contre leurs adversaires. Un véritable marathon a suivi, alors que les deux équipes ont inscrit tour à tour des touchés. À égalité au début du quatrième quart, les Lynx ont marqué le touché décisif alors qu’il restait moins d’une minute à jouer.

Solide tout au long de la partie, le quart-arrière Tristan Rinaldis a joué un match d’exception avec 22 passes complétées en 33 tentatives comprenant deux touchés par la passe. Prêt à tout pour faire gagner leur équipe, le receveur de passe Frédérick Hachey ainsi que le joueur de la ligne défensive Édouard St-Amant ont su se démarquer afin de prendre possession du terrain tout au long de ce match important.

Une saison remplie de défis

Face à l’adversité tout au long de la saison, l’équipe ne s’est jamais laissée abattre et a toujours préservé en tête son principal objectif : atteindre la finale du Bol d’or.

« Nous savions dès le début que nous aurions une saison mouvementée, souligne l’entraîneur-chef, Nicholas Melsbach. Les joueurs ont su progresser ainsi que relever les défis qui se présentaient à eux afin de se rendre à ce match ultime, et ce, malgré les nombreuses blessures. L’équipe est plus en forme que jamais et nous sommes prêts à gagner les grands honneurs. »

La grande finale du Bol d’or entre les Lynx et les Islanders du collège John Abbott sera diffusée en direct sur l’internet à www.boldor.ca.