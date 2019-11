Le film Les Barbares de La Malbaie arrive sur les écrans

Le jeune comédien bouchervillois Justin Leyrolles-Bouchard vit des moments excitants à la veille de la sortie du nouveau film Les Barbares de La Malbaie dans lequel il tient un des deux rôles principaux aux côtés de Philippe-Audrey Larue-St-Jacques. Cette nouvelle production cinématographique, réalisée par Vincent Biron, a été tournée le printemps dernier dans la grande région de Montréal, à La Malbaie, Val D’Or et Thunder Bay. Quelques scènes ont aussi été filmées à Boucherville et Longueuil.

L’histoire se déroule dans le milieu du hockey amateur. Jean-Philippe rêve de devenir un agent de joueur. Son cousin Yves, un hockeyeur déchu, souhaite relancer sa carrière. Les deux collègues se lancent dans un roadtrip vers Thunder Bay dans le but de participer au championnat canadien qui accueille pour la première fois l’équipe d’Yves, Les Barbares de La Malbaie.

Le film prend l’affiche le vendredi 22 décembre. Justin Leyrolles-Bouchard sera présent à la représentation d’aprés-midi au Cinéma Boucherville le dimanche le 24 novembre. Élève de 4e secondaire à l’école De Mortagne, ce comédien en est à sa deuxième participation dans un long-métrage québécois.