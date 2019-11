710 petits et grands pères Noël courent pour la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Une participation record de 710 personnes de tous âges a été enregistrée au Défi des pères Noël qui s’est tenu le samedi 9 novembre dernier. Vêtus de rouge comme le célèbre personnage, ils ont marché ou couru sur le boulevard Marie-Victorin, dans le Vieux-Boucherville, au profit de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.

L’événement sportif, ludique et caritatif en était à sa 7e édition. Il a permis de recueillir 50 160 $ pour le programme « Bouge plus mange mieux » qui fait la promotion des saines habitudes de vie.

Braver le froid

Malgré le froid plutôt mordant pour cette période-ci de l’année, une petite foule ainsi que la porte-parole de l’événement, Tina Poitras, athlète olympique et conférencière, encourageaient les participants qui avaient le choix de marcher ou de courir des parcours de 2 km, 3,5 km, 5 km, et 10 km.

Le maire de Boucherville, Jean Martel, ainsi que le directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), Fady Dagher, n’ont pas hésité à s’élancer pour réaliser l’épreuve de 10 km. Une centaine d’élèves des écoles primaires Gentilly et Lionel-Groulx et des écoles secondaires De Mortagne et Gérard-Filion ont également relevé le défi en réalisant le parcours de course 2 km.

Quelques activités étaient par ailleurs organisées sur le site et le bon déroulement de la journée a été assuré par une armée de 160 bénévoles.

Encourager les saines habitudes de vie

Le programme « Bouge plus mange mieux » créé par le Dr François Chagnon et son équipe comprend deux volets. Le premier étant un partenariat avec plusieurs écoles primaires et secondaires ayant pour but de stimuler les jeunes sédentaires ou peu actifs à bouger et leur fournir de meilleures habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. Le second volet permet d’aider les patients opérés d’une chirurgie bariatrique à changer leurs habitudes de vie en termes d’alimentation et d’activité physique, grâce à un partenariat avec le Centre sportif du cégep Édouard-Montpetit.

Quatre écoles de la Rive-Sud (nommées ci-dessus) ainsi que le Centre de pédiatrie sociale de Longueuil bénéficient actuellement de ce programme.

Mentionnons que plusieurs participants ont choisi d’amasser des dons. L’équipe The Dream Team Canada Vie de Longueuil s’est démarquée en amassant un impressionnant montant de 9 855 $. Cette somme sera d’ailleurs doublée grâce à la générosité de Canada Vie.