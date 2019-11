Portes ouvertes de l’École nationale d’aérotechnique le dimanche 17 novembre

Découvrez des programmes de formation uniques au Québec et une industrie en pleine croissance !

Les futurs étudiants, adultes et jeunes, sont invités à venir visiter les installations de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) lors de ses Portes ouvertes le dimanche 17 novembre de 10 h à 15 h. L’activité permettra de découvrir les trois programmes techniques uniques au Québec ainsi que les formations destinées aux adultes dans les secteurs de la Maintenance d’aéronefs, de l’Avionique et du Génie aérospatial.

L’ÉNA est l’une des rares écoles au monde à bénéficier d’installations d’une envergure aussi impressionnante. Sur leur parcours, les visiteurs auront ainsi l’occasion de voir la flotte de 27 avions et 11 hélicoptères, de visiter le Airbus A220, acquisition vedette de l’école, ainsi que les nombreux laboratoires spécialisés. Les intéressés pourront également participer à des ateliers pratiques en lien avec les programmes d’études, discuter avec des professeurs et des étudiants, rencontrer différentes personnes-ressources au service des étudiants et découvrir la richesse de la vie étudiante à l’ÉNA ainsi que les activités sportives et socioculturelles.

Invitation aux jeunes femmes

L’ÉNA et l’industrie aérospatiale offrent une place de choix aux filles. C’est pourquoi les futures étudiantes intéressées à venir aux Portes ouvertes sont invitées à se présenter à 11 h afin de participer à la Sortie de filles. À travers une visite guidée par des professeures et des étudiantes de l’ÉNA, elles réaliseront trois ateliers pratiques. Les participantes sont invitées à s’inscrire au ena.cegepmontpetit.ca/portesouvertes.

Présentation spéciale des formations aux adultes

Pour les adultes qui souhaitent faire un retour aux études ou réorienter leur carrière, une présentation spéciale sur les Attestations d’études collégiales (AEC) aura lieu à 11 h. Ces formations intensives menant à des emplois stimulants offrent plusieurs possibilités d’avenir et sont reconnues par l’industrie. Les intéressés peuvent avoir plus d’information et s’inscrire au ena.cegepmontpetit.ca/portesouvertes.

Les diplômés de l’ÉNA en demande dans un domaine en forte croissance

L’industrie aérospatiale vit présentement une pénurie de main-d’œuvre. On estime à près de 37 000 le nombre d’emplois qui seront à combler dans l’industrie d’ici 2028, que ce soit des nouveaux postes ou encore en raison des nombreux départs à la retraite. Ainsi, plusieurs entreprises et universités seront sur place afin de témoigner de la variété et de la qualité des emplois qui attendent les diplômés de l’ÉNA.

Informations pratiques

L’ÉNA est située au 5555, rue de l’ÉNA (anciennement place de la Savane) à Saint-Hubert. Le trajet est disponible au ena.cegepmontpetit.ca sous la rubrique Se rendre, située dans le menu À propos de l’École. Le stationnement sera gratuit. Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer au 450 678‑3561, poste 4215 ou par courriel à ena.api@cegepmontpetit.ca.