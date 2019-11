Salon des métiers d’art de Boucherville: les artisans ont fait des affaires d’or

Un peu plus de 6000 personnes ont visité la 37e édition du Salon des métiers d’art de Boucherville tenu les 1er, 2 et 3 novembre derniers au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Il s’agit d’une participation comparable à celle de l’année dernière.

À l’approche des Fêtes, de nombreux visiteurs en ont profité pour faire des acquisitions originales fabriquées par des artistes issus de plusieurs régions du Québec.

« Nous sommes très satisfaits et nous évaluons les ventes à plus de 150 000 $ », a indiqué la publiciste de l’Association des métiers d’art de Boucherville, Suzanne Hindson, elle-même artiste du verre.

Plusieurs disciplines étaient au menu, et des 57 exposants, quatorze en étaient à leur première expérience au salon. Seulement six étaient de Boucherville puisque des artisanes d’ici se sont désistées à la dernière minute, bien que l’objectif étant d’en recruter une dizaine.

Les commentaires ont été unanimes : le salon était de grande qualité.