Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud entrera en service le 29 novembre

Le service de raccompagnement Nez rouge reprendra du service à compter du 29 novembre sur la Rive-Sud comme ailleurs au Québec. La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, agit à titre de présidente d’honneur de l’édition 2019 de cette campagne qui vise à aider les automobilistes en situation de facultés affaiblies, ayant besoin de conducteurs pour leurs déplacements sur les voies publiques. « Depuis 36 ans, cette campagne nous rappelle l’importance de célébrer de façon responsable et fait la promotion de la sécurité sur nos routes. J’encourage tous les conducteurs à ne pas hésiter à appeler Nez rouge pour bien finir la soirée ! », a mentionné Mme Parent.

Sur le territoire de l’agglomération de Longueuil, Nez rouge couvre le territoire non seulement de la ville-centre mais aussi de Boucherville, Brossard et Saint-Lambert. Pour demander un raccompagnement, les automobilistes pourront composer le 450 647-2611 ou le 1 866 DESJARDINS dès 21 h et jusqu’à 3 h 00 les soirs d’opération, soit les jeudis, vendredis et samedis en plus des 24, 25 et 31 décembre.

Cette année, le Club de natation Hippocampe Saint-Hubert agira à titre de maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud. Il comptera à nouveau sur la collaboration de l’équipe de natation Élite de Longueuil dans l’organisation de cette campagne. Les dons volontaires des automobilistes raccompagnés seront redistribués équitablement entre les deux organismes pour permettre aux jeunes de la région de poursuivre leur cheminement d’athlètes.

Bénévoles

Les personnes intéressées à s’investir à titre bénévole dans cette organisation peuvent déjà s’inscrire en ligne par l’entremise de l’application Nez rouge ou directement sur operationnezrouge.com. Pour s’inscrire, pour suivre la formation obligatoire ou simplement pour obtenir plus d’information sur les options d’implication offertes aux bénévoles, l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud tiendra une journée portes ouvertes le samedi 23 novembre, de 12 h 00 à 16 h 00, à sa centrale située au Centre communautaire Scout de Saint-Hubert, au 3755, rue Mackay. « Pour planifier reconduire plus de 1500 automobilistes en quelques soirées, il va sans dire que l’apport de nombreux bénévoles dévoués et passionnés est absolument indispensable », a indiqué le directeur général du Club Hippocampe, Patrick Farrell.

De son côté, le président du Réseau de transport de Longueuil et maire de Saint-Lambert, Pierre Brodeur, a lancé un appel aux entreprises afin de promouvoir l’Opération Nez rouge. « À titre d’ambassadeur de la campagne 2019, j’invite les dirigeants d’entreprises de la région à contribuer à l’Opération Nez rouge Longueuil-Rive-Sud, soit en offrant des dons en argent, produits ou services, en accueillant la mascotte Nez Rouge lors de leur party de bureau, en organisant des équipes de raccompagnement comme activité de groupe ou encore en se procurant des coupons de raccompagnement Nez rouge pour encourager leurs employés à utiliser le service. »