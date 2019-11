Pannes d’électricité et vos aliments : quoi garder et quoi jeter

À la suite d’une panne d’électricité, il est important de trier et de sélectionner avec soin les aliments qui sont demeurés dans le réfrigérateur et le congélateur, afin d’éviter les toxi-infections alimentaires.

Réfrigérateur

Le thermomètre est l’outil idéal et indispensable pour vérifier la température de votre réfrigérateur. Celle-ci doit se situer entre 0 °C et 4 °C. Ainsi, les aliments qui y sont entreposés vont demeurer froids pendant environ de quatre à six heures, suivant le volume d’aliments et à la condition de ne pas ouvrir la porte de l’appareil durant une panne électrique. Pour toute panne d’une durée de plus de six heures, un ménage s’impose parmi les aliments entreposés dans le réfrigérateur lorsque l’électricité revient. Pour ce faire, référez-vous au tableau qui suit.

Aliments refrigérés

Catégories À conserver¹ À jeter

Produits laitiers Fromage à pâte ferme en bloc (cheddar, suisse, mozzarella, etc.), parmesan, fromage en tranches, fromage fondu, beurre, margarine, yogourt Lait, lait maternisé (contenant ouvert), crème, fromage à pâte molle, fromage à la crème, yogourt (contenant ouvert)

Fruits et légumes Fruits et légumes frais entiers, jus de fruits pasteurisés Jus de légumes (contenant ouvert), jus de fruits non pasteurisés, légumes cuits ou légumes crus préparés

Salades préparées — Toutes les salades contenant de la viande, de la volaille ou du poisson, pâtes alimentaires, légumes cuits, salades de choux

Viandes, volailles, poissons et fruits de mer — Tous les plats cuisinés, crus ou cuits, à base de viande, de volaille ou de poisson

Soupes et sauces — Toutes les soupes et les sauces faites de jus de viande, soupes en crème

Oeufs — Oeufs en coquille, oeufs liquides, mets et desserts à base d’oeuf (quiches, crèmes pâtissières)

Desserts Tartes aux fruits cuites, gâteaux, muffins, biscuits Desserts avec crème, crèmes pâtissières

Pâtes alimentaires — Pâtes cuites, sauces pour pâtes alimentaires, pâtes fraîches

Tartinades Confitures, gelées, marmelade, tartinades sucrées, beurre d’arachide —

Condiments Relish, moutarde, ketchup, mayonnaise commerciale, sauce à salade, sauce BBQ, sauce à tacos, vinaigrettes commerciales olives, marinades Mayonnaise maison, sauce tartare, raifort, sauce aux huîtres, ail dans l’huile

¹ Lorsque des aliments présentent des signes de détérioration, il est préférable de les jeter.

Congélateur

De façon générale, un congélateur en bon état et rempli à pleine capacité peut conserver les aliments congelés pendant 48 heures, pourvu qu’il soit resté fermé. Un congélateur à demi rempli conserve les aliments congelés pendant 24 heures.

On doit également considérer la température de la pièce où se trouve le congélateur : plus la pièce est fraîche, meilleur sera le maintien de la température interne du congélateur.

Pour ce qui est de l’unité de congélation combinée au réfrigérateur, sa capacité de conserver les aliments congelés est beaucoup moins grande. De ce fait, la décongélation de ces aliments est plus rapide.

Lorsque l’électricité est de retour, il faut vérifier l’état de décongélation des aliments.

Ainsi, les aliments partiellement décongelés, qui présentent du givre sur la surface de leur emballage, peuvent être recongelés si le centre de l’aliment est encore dur.

Les aliments crus décongelés dont la température est demeurée à 4 °C ou moins peuvent être cuits immédiatement pour une consommation rapide ou être recongelés une fois cuits.

Les aliments totalement décongelés tels que les fromages à pâte dure en bloc, les produits de boulangerie (pain, muffins, pâte à pain, gâteaux sans garniture, tartes aux fruits, biscuits), les jus de fruits pasteurisés et les fruits peuvent être recongelés si les contenants sont intacts.

Enfin, les aliments périssables complètement décongelés doivent être jetés s’ils ont été exposés à une température supérieure à 4 °C. Les aliments considérés comme périssables sont notamment :

les viandes

les volailles

les poissons et les fruits de mer

les produits laitiers

les oeufs

les mets préparés qui en contiennent, qu’ils soient crus ou cuits.

Rappelez-vous qu’il n’y a aucun risque à prendre avec des aliments qui présentent des signes de détérioration ou qui ont une apparence suspecte. En cas de doute, il vaut mieux les détruire.

Cuisson à la mijoteuse

Les aliments dont la cuisson à la mijoteuse a été interrompue en raison d’une panne d’électricité prolongée ne doivent pas être consommés. Il faut les jeter.

Plus d’information

Thermoguide – Frais… c’est meilleur !

Durées d’entreposage à respecter au réfrigérateur et au congélateur.

Sous-ministériat de la santé animale et de l’inspection des aliments (SMSAIA)

Sans frais : 1 800 463-5023