Un gala pour les pros du ballon rond

Environ 500 personnes ont pris part au gala de fin de saison du Club de soccer compétitif de Boucherville.

L’événement avait réservé de belles surprises aux jeunes joueurs, notamment par la visite surprise d’Hassoun Camara, ancien joueur professionnel de l’Impact et maintenant analyste chez TVA Sports. Il a entretenu les athlètes sur sa reconnaissance qu’il a envers ses coachs, ainsi que de l’importance et de l’impact qu’un entraîneur peut avoir sur l’avenir d’un jeune athlète.

Également, le magicien Éric Girard, se promenant de table en table, a joué plus d’un tour impressionnant, contribuant à dynamiser encore plus l’ambiance.

Le freestyler Alexandre Tremblay a, de son côté, réussi à épater son auditoire avec quelques démonstrations de soccer freestyle qui est un mélange de aki et de breakdance.

Aussi, le maire Jean Martel ainsi que le joueur de soccer le plus âgé de Boucherville, le conseiller municipal Raouf Absi, étaient présents.