La soirée-bénéfice du Centre Aux Quatre Poches rapporte une somme record de 206 955 $

La 10e édition de la soirée-bénéfice du Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches qui s’est tenue le vendredi 25 octobre dernier au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois a été un franc succès. La rencontre, qui a rassemblé plus de 400 personnes du milieu des affaires de la région de Montréal, a permis de récolter 206 955 $.

Ce montant sera investi dans les services offerts et les diverses activités que le centre organise pour les jeunes, à l’amélioration de l’établissement, à donner de meilleures conditions de travail à son personnel dévoué, au renouvellement de matériel adapté et à bien d’autres besoins et projets de l’organisme.

Souvent une ressource de dernier recours pour certaines familles, le centre accepte tous les jeunes qui ont une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme, qu’ils aient un handicap physique ou non et/ou un trouble de comportement ou non. Il est équipé pour accueillir les personnes les plus affectées par leur handicap ainsi que par leur trouble de comportement qui requiert souvent un ratio d’un éducateur pour un jeune. L’organisme est extrêmement fier de poursuivre le développement de ses participants en leur proposant des activités adaptées à leurs besoins et à leurs capacités. Pendant ce temps, les familles peuvent souffler un peu, se ressourcer, travailler et ultimement éviter d’avoir à placer leur enfant dans un centre ou une famille d’accueil. Ce beau succès est partagé avec une dynamique équipe d’une vingtaine de bénévoles et d’un comité organisateur présidé par Brigitte Jalbert, des Emballages Carrousel, accompagnée de Roger Maisonneuve de la Ville de Boucherville, Gaétan Brunelle de Dubé Loiselle, Lisa Demers et Nicolas Fournelle de Halomax inc.

Le Centre tient à remercier Yvan Martineau, cet homme de cœur qui anime cette soirée avec professionnalisme, passion et dévouement. Cet événement ne serait pas le même sans lui!

Il est toujours possible de faire un don à la soirée-bénéfice: https://fondatic.ca/fr/153/soiree-benefice-2019/donate

Pour toute information en lien avec cette soirée ou le financement du centre, il s’agit de communiquer avec Sylvie Lamy, directrice du développement philanthropique et des communications à financement@centrequatrepoches.org.