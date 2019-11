Projet de jumelage avec Bécon-les-Granits pour le 350e anniversaire de Varennes

Le maire Martin Damphousse a été invité par la mairesse de la commune française de Bécon-les-Granits, Marie-Ange Fouchereau, pour discuter d’un éventuel jumelage entre les deux villes en vue des célébrations des Fêtes du 350e anniversaire de Varennes en 2022. La commune de Bécon-les-Granits est localisée dans la région des Pays de la Loire à l’ouest de la France, en périphérie de la ville d’Angers.

« L’histoire entre la France et le Québec nous lie depuis plus de quatre siècles lorsque de nombreux citoyens issus des territoires de l’ouest français ont tenté l’aventure vers le Nouveau-Monde. Parmi eux figurait René Gaultier, fondateur de Varennes, natif de Bécon-les-Granits, dont la famille est angevine », affirme le maire Martin Damphousse en ajoutant que : « nos racines historiques sont profondes et continuent à nous unir aujourd’hui en matière de culture et d’échanges commerciaux ».

Officier du régiment de Carignan-Salières, seigneur et gouverneur de Trois-Rivières, le Béconnais René Gaultier de la Vérenderie du Tremblay est arrivé au Québec vers l’âge de 25 ans et fut fondateur de Varennes en 1672.

Une troisième tentative qui sera la bonne!

En 1982 et 1993, les maires Louis-Philippe Dalpé et Jean Robert ont tenté des approches par voie de correspondances dans le but discuter de jumelage entre les deux villes. Mais dans la perspective du 350e anniversaire de Varennes, le conseil municipal a préféré déléguer le maire Martin Damphousse à se rendre sur place afin de poursuivre les démarches et exprimer aux élus de Bécon-les-Granits le vif intérêt des Varennois à être jumelés à leur commune. « Une ultime approche qui unira nos citoyens et qui marquera l’histoire », a déclaré le maire Martin Damphousse.

Le maire et le conseil municipal tiennent à remercier la mairie de Bécon-les-Granits pour son accueil cordial et chaleureux ainsi que monsieur Pierre-Pascal Bigot, citoyen de cette commune, pour l’initiative de rapprocher les communautés dans le cadre d’un projet de jumelage.