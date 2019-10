Plongez dans l’ambiance d’Halloween, jusqu’au 1er novembre, à l’Hôtel de Ville de Saint-Amable !

La Municipalité vous invite à découvrir son Couloir d’Halloween spécialement réalisé à cette occasion. L’atrium de l’Hôtel de Ville – 575, rue Principale – sera métamorphosé en un décor d’Halloween grandeur nature. Des décors les plus effrayants aux personnages les plus étranges, une visite unique vous y attend. Il y en aura pour tous les goûts : sorcières, squelettes, vampires, toiles d’araignées, citrouilles, tonneaux, lanternes, etc.

Mettez le Couloir d’Halloween sur votre trajet du 1er novembre au soir !

Au programme :

16 h à 20 h : Distribution de bonbons aux enfants

10 conseils pour fêter Halloween en sécurité

Porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes

Porter des vêtements courts pour diminuer les risques de chute

Se maquiller au lieu de porter un masque afin de bien voir et de bien entendre

Recourir à une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible

S’entendre sur le trajet et sur l’heure du retour

Sonner aux portes en groupe ou avec un adulte et toujours attendre à l’extérieur des maisons

Il est important de parcourir un seul côté de la rue à la fois et d’éviter de traverser inutilement

Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière

Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de vos parents

Attendre d’être à la maison pour vérifier ensemble les friandises reçues pour s’assurer de pouvoir les manger sans danger