La fête de l’Halloween est reportée au vendredi 1er novembre à Boucherville

La Ville de Boucherville se joint aux autres villes de l’agglomération de Longueuil et reporte la fête de l’Halloween au vendredi 1er novembre.

En effet, en raison des prévisions météorologiques annoncées par Environnement Canada pour la journée du 31 octobre et par mesure de sécurité, nous demandons la collaboration de tous les citoyens afin de reporter les activités d’Halloween prévues ce jeudi 31 octobre au vendredi 1er novembre.

Merci à tous et joyeuse Halloween!