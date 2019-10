En raison des conditions météorologiques prévues demain soir et pour assurer la sécurité de tous les citoyens, la soirée de l’Halloween sur le territoire de la Ville de Longueuil est reportée au 1er novembre. Les citoyennes et les citoyens en seront informés par l’entremise des médias, des médias sociaux, du site Web de la Ville et des panneaux à affichage variable sur le territoire.